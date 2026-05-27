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吃完麵還加了6匙辣椒醬 老闆怒公開「未打碼」畫面：浪費

中國新聞組／即時報導
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男子朝湯裡倒入6匙免費辣椒醬，卻一口未食，被老闆質疑浪費。（取材自封面新聞）
男子朝湯裡倒入6匙免費辣椒醬，卻一口未食，被老闆質疑浪費。（取材自封面新聞）

蘇州一家麵館近日因一段監視器畫面引發爭議。一名男子吃完雞蛋麵後，朝剩下的湯裡連續倒入6匙免費辣椒醬，卻一口未再食用轉身離開。老闆事後調閱監視器直呼「太浪費」，並將影片上傳網路，希望藉此呼籲民眾珍惜食物。不過，律師提醒，若店家未替顧客臉部打碼就公開影片，恐怕還涉及肖像權與名譽權侵害問題。

封面新聞報導，事件發生於5月25日上午10點多，麵館老闆鄧女士表示，影片中的男子當天點了一碗售價8元的雞蛋麵，麵剛端上桌時，男子便自行加入兩匙辣椒醬與醋，吃了第一口後，還抱怨「鹹得要死」。

「辣椒醬和醋裡都有鹽，加多了湯難免會有點鹹。」鄧女士解釋。

男子離開後，服務生去收碗，發現湯裡有許多沒攪開的辣椒醬，感覺不對勁。於是，鄧女士調出監控，發現男子吃完麵後，打開桌上罐子，往剩湯裡加了6匙辣椒醬，但是並未食用，扯了兩張紙後便起身離開了。

「我們在現場沒看到，看到肯定會制止的。」鄧女士說，「我的麵館賣的是良心價，用料也很用心。辣椒醬是免費提供給有需要的顧客的，看到他這麼浪費確實很氣憤。」

鄧女士表示，她之所以把影片發到網路上，是想呼籲大家不要糟蹋浪費。

事件曝光後，引發網友熱烈討論。有人批評男子行為缺乏公德心，也有人認為店家不該未打碼就公開監視器畫面。

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