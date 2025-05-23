南京東大「膳食辦」年薪18萬招博士 校方：有廚師證更好

東南大學。(取材自現代快報)

南京東南大學官網近期發布了一則招聘公告，要找有一名「膳食管理辦公室管理職人員」。但特別的是，不只工作內容繁雜多項，要會負責菜品開發、規劃、核價、烹飪，還要有博士學歷，引發網友熱議，有人質疑為何這項工作需要這麼高的學位，留言「高校食堂職位也要博士學歷了？」

綜合上游新聞、揚子晚報報導，東南大學發布的公告顯示，該校總務處計畫招聘一名膳食管理辦公室管理職人員，屬學校正式管理職位範疇，負責學校食堂餐飲全鏈條監管與質量提升，專業要求包括食品、營養、烹飪等方向。校方表示，「從招聘程序來看，我們首先會審查學歷是否符合要求，比如是否是博士，然後看專業是不是對口，像食品、營養、烹飪相關專業等。」

東南大學招聘膳食管理，學歷要求博士。(取材自學校官網)

校方也詳細的解釋，該職位雖在工作內容中提到「烹飪」，但不意味著日常工作是下廚房炒菜。「炒菜非必要技能，但如果應聘者有這方面的實踐經驗，比如有廚師證、懂得食堂運營，那會更適任這分職缺。

對於該職位的收入待遇，校方表示，「如果進入後續應聘階段，會有詳細介紹。管理職一般按國家工資標準執行，科員等級的年薪大致在18萬元左右。」

東南大學5月22日發布的「2025年管理和專技職位招聘公告（第一批）」顯示，本次面向社會公開招聘共計41個職位，其中管理崗36個，專技崗5個。公告明確提到，對於擁有博士學歷者或有五年以上申報職位相關工作經驗、工作經驗豐富、業績突出者，可擇優按事業編制聘用，其餘人員按非在編人事代理方式聘用。