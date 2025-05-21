雷軍：小米3奈米晶片已大規模量產 2款旗艦機將發布

小米集團董事長雷軍20日在微博發文稱，小米自主研發設計的3奈米旗艦晶片「小米玄戒01」，已開始大規模量產。（取材自微博）

小米 集團董事長雷軍 20日在微博發文稱，小米自主研發設計的3奈米旗艦晶片「小米玄戒O1」，已開始大規模量產。搭載小米玄戒O1兩款旗艦將同時發布，包括高階旗艦手機小米15spro，和超高階OLED平板小米平板7ultra。

每日經濟新聞報導，雷軍19日指出，小米戰略新品發布會定在22日晚間7時，將發布手機SoC晶片小米玄戒O1、小米15SPro、小米平板7Ultra，小米首款SUV小米YU7等。

另外，雷軍回顧小米「造芯」之旅時同時發布，小米玄戒O1採用第二代3奈米製程，比先前業界猜測的7奈米、4奈米先進了一大截。

晶片產業綜合服務平台振芯薈聯合創始人張彬磊表示，晶片製程技術對於手機晶片性能至關重要，從28奈米的智慧手機晶片到5G手機的7奈米及以下製程晶片，每一代技術的進步都帶來了顯著的性能提升。

從成功流片的企業名錄來看，小米是繼蘋果、高通 、聯發科之後，全球第四家發布自主研發設計3奈米製程手機處理器晶片的企業。

從投入成本上看，設計28奈米晶片的平均成本為4000萬美元(約2.8億人民幣)；7奈米晶片的成本約為2.17億美元；5奈米為4.16億美元；3奈米晶片整體設計和開發費用則接近10億美元。

為了這顆晶片，截至今年4月底，小米已經在研發上砸人民幣135億元。雷軍還稱，目前相關研發團隊規模已經超過了2500人，今年預計研發投入將超過60億元。

張彬磊提出，小米造芯還只是開始。不過，小米一口氣把製程拉到3奈米，業內都很驚訝，畢竟3奈米技術出來的時間並不長。小米能在今年量產這個晶片，說明公司其實三年前就拿到了3奈米技術的開發工具，團隊才能夠去設計這個產品，並在今年推出晶片產品。