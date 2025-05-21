我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

雷軍：小米3奈米晶片已大規模量產 2款旗艦機將發布

記者林宸誼／綜合報導
小米集團董事長雷軍20日在微博發文稱，小米自主研發設計的3奈米旗艦晶片「小米玄戒01」，已開始大規模量產。（取材自微博）
小米集團董事長雷軍20日在微博發文稱，小米自主研發設計的3奈米旗艦晶片「小米玄戒01」，已開始大規模量產。（取材自微博）

小米集團董事長雷軍20日在微博發文稱，小米自主研發設計的3奈米旗艦晶片「小米玄戒O1」，已開始大規模量產。搭載小米玄戒O1兩款旗艦將同時發布，包括高階旗艦手機小米15spro，和超高階OLED平板小米平板7ultra。

每日經濟新聞報導，雷軍19日指出，小米戰略新品發布會定在22日晚間7時，將發布手機SoC晶片小米玄戒O1、小米15SPro、小米平板7Ultra，小米首款SUV小米YU7等。

另外，雷軍回顧小米「造芯」之旅時同時發布，小米玄戒O1採用第二代3奈米製程，比先前業界猜測的7奈米、4奈米先進了一大截。

晶片產業綜合服務平台振芯薈聯合創始人張彬磊表示，晶片製程技術對於手機晶片性能至關重要，從28奈米的智慧手機晶片到5G手機的7奈米及以下製程晶片，每一代技術的進步都帶來了顯著的性能提升。

從成功流片的企業名錄來看，小米是繼蘋果、高通、聯發科之後，全球第四家發布自主研發設計3奈米製程手機處理器晶片的企業。

從投入成本上看，設計28奈米晶片的平均成本為4000萬美元(約2.8億人民幣)；7奈米晶片的成本約為2.17億美元；5奈米為4.16億美元；3奈米晶片整體設計和開發費用則接近10億美元。

為了這顆晶片，截至今年4月底，小米已經在研發上砸人民幣135億元。雷軍還稱，目前相關研發團隊規模已經超過了2500人，今年預計研發投入將超過60億元。

張彬磊提出，小米造芯還只是開始。不過，小米一口氣把製程拉到3奈米，業內都很驚訝，畢竟3奈米技術出來的時間並不長。小米能在今年量產這個晶片，說明公司其實三年前就拿到了3奈米技術的開發工具，團隊才能夠去設計這個產品，並在今年推出晶片產品。

小米 雷軍 高通

上一則

港推9旅遊熱點 參觀李錦記醬油廠、遊四山、開放舊警署…

下一則

內地女遊港狠批5缺點「對香港去魅了」 但這1點讓她稱讚

延伸閱讀

4年投入135億 雷軍：小米「玄戒O1」採3奈米 22日亮相

4年投入135億 雷軍：小米「玄戒O1」採3奈米 22日亮相
小米預計再投入逾60億元人民幣 研發「玄戒」3奈米晶片

小米預計再投入逾60億元人民幣 研發「玄戒」3奈米晶片
小米汽車事故後再發聲 雷軍：要成為同檔最安全的車

小米汽車事故後再發聲 雷軍：要成為同檔最安全的車
雷軍官宣：小米自研手機晶片「玄戒O1」下旬發布

雷軍官宣：小米自研手機晶片「玄戒O1」下旬發布

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌