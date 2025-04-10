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川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

多怪婆婆太好了 福建媽媽生下13斤巨嬰 自己也胖40多斤

中國新聞組／福州10日電
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13斤嬰兒示意圖，與新聞當事人無關。（視頻截圖）
13斤嬰兒示意圖，與新聞當事人無關。（視頻截圖）

福建王女士近日剖腹產生下一名嬰兒，體重重達13斤，相當於兩個新生兒的體重。原來，王女士懷孕期間，其婆婆每天照三餐和夜宵給她燉補，致王女士體重增加了40多斤，並患有有嚴重的妊娠期糖尿病，不僅醫院新生兒保溫箱難容納，嬰兒健康也堪憂。

據福建衛生報報導，王女士告訴醫師，自從她懷孕後，婆婆每天變著法燉營養湯，夜宵加紅糖雞蛋，由於平時未注重定期產檢，王女士孕晚期轉院至福州大學附屬省立醫院時，體重增加了40多斤，肚子大到堪比足月雙胎孕婦，等於是身體負擔的加倍。

因胎兒過大，且患有嚴重的妊娠期糖尿病，王女士不得不接受剖腹產，最終生下的孩子重達13斤，相當於兩個新生兒的體重，「巨嬰」震驚了眾人。

福州大學附屬省立醫院產科副主任醫師李晴表示，像王女士這樣的「糖媽媽」，孕期體重失控會大幅增加難產，產後出血風險孩子未來患肥胖症和糖尿病的概率比普通孩子高。

對此，不少網民也分享自己新生兒的體重，有人也達到「9斤8兩，紙尿褲直接S碼，現在快3個月才13斤半了」，「我兒子出生時7斤8兩，拖出來醫師就說這個好大。這個13斤，太可怕了」「婆婆補過頭，孕婦和胎兒都可能有生命危險，要不得」。

糖尿病 雞蛋

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