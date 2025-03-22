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國家版減肥餐…手把手教科學減肥 北大博士生激瘦104斤

中國新聞組╱北京22日電
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北京科技大學博士研究生陳林昀從2023年7月的264斤，減重到現在的160斤。(取材自中國青年報)
北京科技大學博士研究生陳林昀從2023年7月的264斤，減重到現在的160斤。(取材自中國青年報)

國家衛健委近期發布「成人肥胖食養指南」，手把手教科學減肥，其中的食譜甚至細化到了全中國不同地區的菜色，帶動「國家喊你來減肥」相關話題衝上各社群平台熱搜。其中，大學生們主打一個「聽勸」，紛紛在網上曬出自己「在校減肥」的成果，並喊出「春天不減肥，夏天徒傷悲」等口號，北大一名博士研究生迄今已減掉了104斤(52公斤)。

中國青年報報導，社交平台近日#在校減肥#的話題閱讀量超1.6億，如何自己搭配食堂減脂餐的帖子總能獲得高讚。國家衛健委發布的科學減肥食譜，除了細化到全中國不同地區的食譜，還備註了食譜的「總能量」，比如東北地區的春季食譜有「鐵鍋燉魚」、「菜包飯」，西北地區食譜裡有「臊子麵」「油潑麵」等等。

北京科技大學21日官宣，依據華北地區春季食譜復刻出的減脂餐上線，主打配比科學，營養均衡，「好吃無負擔，清爽又健康」，學校更是溫馨提醒胖瘦都很美麗，減脂是為了健康。

報導稱，北京科大博士研陳林昀2023年7月還是264斤的胖小子，現在已降到160斤，他的「體重管理」計畫，也引起了關注。陳林昀說，曾經的他高熱量、高油脂毫無忌口，讀博後，他到醫院營養科尋求科學、專業的指導，按照醫師的食譜配合有氧運動，初期就減重40斤。

陳林昀減重4個月期後進入「瓶頸期」，他開始產生焦慮，於是運用科研思路查閱資料，查找原因，不去刻意關注這些數字，平衡減脂、健身和科研生活…從穿8XL，到現在可以穿上M碼衣服，陳林昀說：「胖瘦不是好看不好看的問題，更多是影響正常生活，真心祝願每一位正在減肥的朋友，都能成為更健康、更自信的自己。」

快科技報導，在減重過程中應注意自我監測，不僅包括對體重變化的監測，還應包含食物攝入量以及身體活動情況的監測。同時更要關注體脂率和肌肉量的變化，做到減少肌肉的流失，維持機體的肌肉量和基礎代謝率，循序漸進，才是有效、科學的減重方式。

國家衛健委近期發布「成人肥胖食養指南」，手把手教科學減肥，其中的食譜甚至細化到了...
國家衛健委近期發布「成人肥胖食養指南」，手把手教科學減肥，其中的食譜甚至細化到了全中國不同地區的菜色。(取材自中國青年報)
大學生曬出的減重餐。(取材自小紅書)
大學生曬出的減重餐。(取材自小紅書)
國家衛健委近期發布「成人肥胖食養指南」，手把手教科學減肥，有大學生曬出減重照。(...
國家衛健委近期發布「成人肥胖食養指南」，手把手教科學減肥，有大學生曬出減重照。(取材自小紅書)

食譜 減重

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