辛巴帶貨「給孩子吃的牛排」 賣上千萬後被爆是合成肉

辛巴帶貨「給孩子吃的牛排」，被爆合成肉引爭議。（視頻截圖）

「辛巴帶貨牛排 被指存嚴重問題」 、「宣傳給孩子吃的原切牛排實為調理肉」登上微博 熱搜，引發關注。有博主向媒體反映稱，這兩款牛排不僅涉嫌配料表造假、虛假宣傳，還可能存在質量低劣等食品安全隱患，上千萬元的銷售額背後，消費者維權遇困。

北京商報引述新黃河報導，辛選集團直播間力推的「倉野農夫牛排」和「美享時刻牛排」被消費者投訴，質疑存在嚴重問題。據媒體不完全統計，每兩款產品售價均為199元（人民幣，下同，約27.5美元），銷售額已達千萬元（約138萬美元）。

此前，辛巴及其旗下主播蛋蛋在直播間推銷牛排時多次出現「原切牛排」、「配料表乾淨」、「買給孩子吃」等說法。辛巴和蛋蛋都是快手平台的頭部主播，快手平台信息顯示，兩人的粉絲數量均超過1億。

在黑貓投訴平台上，有多名消費者投訴稱其購買的「倉野農夫牛排」及「美享時刻牛排」是合成肉，且不少消費者還反映稱客服態度惡劣，不願意退款。

帶貨主播辛巴已經不是第一次身陷產品質量信任危機。在2020年10月，辛選旗下主播「時大漂亮」推廣銷售的「茗摯碗裝風味即食燕窩」被質疑實為糖水。辛巴對此道歉，稱願意以退一賠三形式賠付，預計共需賠付消費者6198萬餘元。兩個月後，廣州市監局通報稱，由於在直播活動中存在引人誤解的商業宣傳行為，辛巴相關公司被罰款90萬元。辛巴快手帳號被封禁60天。

而在去年年末，辛巴及其徒弟蛋蛋在一場直播帶貨中，宣稱一款名為「HomePro合普諾愛畢可免疫球乳鐵蛋白」的調製乳粉對鼻炎、發燒、腳氣、口氣、蕁麻疹等症狀有效果，且能在兩小時內顯著提升免疫力 。有博主據此向廣州市場監管部門進行了實名舉報，質疑辛巴的該場直播帶貨涉嫌虛假宣傳、誇大產品功效問題。

此後，辛選集團發布公告稱，產品雖經檢測無質量問題，但主播講解措辭不當。辛選提出，決定對當天所售產品做退款處理，已發貨和被動退款用戶如有疑慮可申請退一賠三，未來將繼續規範推廣該產品，同時向用戶致歉。