1次拔9顆牙 上海80歲翁被送ICU「晚2分鐘就沒命了」

陳老先生就診畫面。（取材自新聞晨報）

上海一名80歲陳姓老翁到口腔醫院看牙，醫生一口氣拔了他九顆牙，陳老先生當場失去知覺，緊急送往醫院ICU急救，差一點沒了性命。兩個半月後，陳老先生至今回想起來仍心有餘悸，「醫生說如果遲來兩分鐘，我這老命就沒了」。

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新聞晨報報導，陳老先生身體一向不錯，只有牙齒時常隱痛，影響進食。某天他看到手機廣告，一家名叫「英博口腔」的醫院稱「上午種牙，晚上就能吃飯」，讓他十分心動。陳老先生表示，他本來只打算去了解一下情況，但拍完片子後醫生說他的牙全壞了，都要拔掉，還稱當天拔就不用多跑一趟，讓他簽了很多字後就送進手術室拔牙。

陳老先生被送至醫院搶救時插滿了管子。（取材自新聞晨報）

沒想到陳老先生在拔牙過程中失去知覺，被送往九院黃埔分院急救，住了七天才回家。根據九院黃浦分院資料，陳老先生局部麻醉後拔除上牙槽8至9顆牙齒，出血後出現喉部不適繼而出現呼吸困難、尿失禁且呼吸微弱，緊急進行氣管插管吸出大量血性液體。據醫院診斷，陳老先生病情包括吸入血引起的肺炎、急性呼吸衰竭、牙槽出血、急性腎功能不全、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 、心房顫動。

陳老先生的兒子十分氣憤，他表示，作為一名沒有醫學專業知識的普通人，他都知道一次拔9顆牙太危險，更何況拔牙的是一名80歲的老人。在他看來，英博口腔的操作太過離譜。

一名牙科從業人員表示，通常一次拔牙，單邊不會超過兩顆牙齒，「一次拔掉上頜9顆確實比較罕見」。

涉事的英博口腔門診外灘店醫師向家屬表示，陳老先生拔牙前已驗過血，血糖 、血壓這些指標都允許，才會做拔牙手術，且患者也簽了知情同意書，認為一次拔9顆牙「沒有問題」。