搶紅包祕訣？深圳中學生抄清華博士研究

34--深圳中學生手繪「搶紅包」概率，被抓包抄襲。(取材自上觀新聞)

春節期間民眾熱中搶紅包，深圳一間中學老師出寒假作業，讓學生研究如何成為搶紅包的「手王」，學生藉助各種數學統計概率，繪製統計圖得出結論，話題衝上熱搜，截至25日上午，閱讀人次超過1.5億；但隨後被抓包，學生手繪的統計圖係抄襲自清華化工博士畢嘯天六年前發布的圖表。

上觀新聞報導，深圳中學龍崗學校數學科組老師藉由寒假作業，展開別開生面的「搶紅包」PBL項目式探究學習。這份作業讓學生們在具體情境中加深對數學知識的理解。

於是學生藉助各種數學統計概率、算法代碼與柱狀圖、餅圖等可視化工具進行演算，廖雲澤同學發現愈少人搶紅包，第一個人成為「手氣王」概率最大，但當人數增多時，越靠後獲得「手氣最佳」的概率越高。

萬芊同學通過餅圖和柱狀圖等可視化工具，直觀展示了搶紅包的情況：當搶紅包的人數較多時，「先讓一步」，紅包金額可能略多一些。

同時，小研究員們還發現一個結論，在紅包搶奪「戰場」上，往往是那些沉穩等待、後發制人的「戰士」，更有機會奪得豐厚的紅包，但也可能錯失良機，面臨「紅包派完」的無奈。

看到研究結果的網友哀嚎：「不早說，過年時我在60多人、人均200的工作群裡搶了11元。」還有網友說「畢導（畢嘯天）之前不就研究過了嗎？」連畢嘯天自己都跳出來說：「這幾個同學，是把我6年前推送裡的圖手繪了一下啊，連圖表的格式都沒改一下，過分了啊。」

每日經濟新聞報導，畢嘯天網名畢導，是清華大學化工系博士，這幾天突然火了，因為他之前研究的「微信 紅包先搶和後搶差距居然這麼大」網帖走紅網路。他的研究證實，通常搶紅包的人比較多的時候，應該是越往後往往搶到手氣最佳的概率越大。