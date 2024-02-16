為啥只有河南的牛奶是兩箱一提？全網圍觀：人生第一次見

河南的「兩箱一提」包裝。（取材自微博）

昨天年初六，一個和河南 人走親送禮有關的話題「只有河南的牛奶 是兩箱一提」衝上了微博 熱搜。這看起來是個很平常的現象，卻震驚到一大票他省網友，直呼「真的沒見過」「一箱一提不是全國統一的嗎？」有人認為出現這種「區別對待」，是商家在迎合「好事成雙」的送禮意頭，也像是商家在割韭菜。

「只有河南的牛奶是兩箱一提」昨天在微博上引發熱議。據大象新聞報導，這源自於有網友貼出自己買了兩箱一提的牛奶去走親，立刻驚呆了大批他省網友直問：「這袋子是給河南人定製的嗎？」「河南人都這麽有力氣嗎？」「這是新發現的地域冷知識？」河南網友也坐不住了，反問「兩箱一提難道不是全國統一？」「竟然還有一提的手提袋？」

有網友還畫出了河南版本牛奶和其他省版本的不同：河南的牛奶袋子一般會兩箱並列或疊放在一起，而其他省的牛奶則是單箱單袋。對於這樣的「區別對待」，有網友覺得這是商家在迎合「好事成雙」的送禮意頭；也有網友覺得這是商家在割韭菜。還有網友發現，河南不止牛奶是兩箱一提，連餅乾都是。

網友繪圖說明他省單箱單提和河南兩箱一提的不同。（取材自微博）

網友們紛紛留言：「『大禮包』式送奶，河南人的待客之道！ 河南人真是太熱情了！連送牛奶都這麽有特色」「兩箱顯得有面子吧，畢竟春節送禮嘛」「再次感嘆祖國地大物博，我的認知又一次刷新了」「明明被迫花錢還嘲笑我們力氣大」「破防了家人們，河南大冤種！商家銷量成倍！」「我一直以為全國都是這樣了」「這營銷膩害了，銷量翻倍了」「合著這麽多年都逮著河南使勁薅羊毛啊？」。

單箱單提和兩箱一提的比較。（取材自大象新聞）

這樣分地域、分人文習慣的包裝，不是第一次被發現，之前「南方牛奶帶吸管」話題曾引發大量討論，有網友表示「蒙牛還我這麽多年的吸管」「南方真的牛奶帶吸管嗎？還我吸管錢。」蒙牛客服當時的回應是工廠設備型號不一樣致產品包裝有差異，引來網友吐槽「難道不是因為南北劃分，所以設備才不一樣嗎？」

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜曾對此表示，這實際上是南北方消費者生活習慣和價值觀的差異所致。