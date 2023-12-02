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中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

中呼吸道疾病大爆發 學者：償還封控3年的「免疫債」

中國新聞組／北京2日電
北京一家兒童醫院外一名男子懷抱一個幼童，中國近期爆發呼吸道感染性疾病，不少兒童醫院擠滿病患。(路透)
北京一家兒童醫院外一名男子懷抱一個幼童，中國近期爆發呼吸道感染性疾病，不少兒童醫院擠滿病患。(路透)

中國近期爆發呼吸道感染性疾病，不少兒童患者高燒超過攝氏38度，浙江、江蘇多地出現班級停課現象，醫院就診也是人山人海。不少醫學專家認為中國正在償還封控三年的「免疫債」。也有人質疑中國政府沒有完全公開真相，包括黴漿菌（肺炎支原體）的變異及多種病毒疊加感染的問題。

美國之音報導，中國衛健委發言人米鋒日前表示，中國近期爆發的呼吸道感染性疾病以流感為主，此外還有鼻病毒、黴漿菌、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。

世衛組織在要求北京當局已提供相關數據後，稱沒有檢測到任何新的或異常的病原體，此波疫情僅是由已知病原體導致。

中國外交部長王毅近日也在聯合國會議表示，兒童聚集性流感在中國已經得到了有效控制。

不過，不少醫學界人士認為中國當前的傳染病爆發可能是三年疫情導致人群免疫力下降之後的「報復性」流行。2022年冬季，比中國早開放一年以上的國家，就已出現密集的呼吸道合胞病毒和流感感染，尤其是兒童成為易感人群。

蘭德公司中國政策研究主任黃志環（Jennifer Bouey）表示，中國政府在一年前才解除了嚴厲的「清零」政策，漫長的封鎖、旅行限制和持續使用口罩自然導致了中國群體免疫力的下降，造成了通常所說的「免疫債」（immunity debt）現象。

在疫情期間，中國政府建議2000萬北京居民不要離開城市，以減輕在2022年10月中共二十大之前可能爆發的風險。由於免疫力的耗盡，北京的社區對傳染病的脆弱性預計將加劇。

約翰霍普金斯大學健康安全中心高級學者艾米什·阿戴爾賈（Amesh Adalja）表示，中國兒童對於在封鎖期間未接觸過的病原體幾乎沒有免疫力，一旦防疫限制解除，呼吸道病原體就能夠以接近正常的方式傳播。他建議中國要公開有關感染以及重症的數據。

報導指出，有一些公共衛生學家考慮到中國過往隱瞞疫情和延誤應對的慣常手法，表示很難再次信任來自中國官方的任何信息。

美國著名華裔流行病學和公共衛生專家丁亮（Eric Feigl-Ding）在X平台上表示，「我聽到很多內部人士告訴我，政府當局告訴中國醫師不要報告任何數字，不要對患者進行測試，也不要報告任何測試。這聽起來異常熟悉」。

疫情 免疫力 北京

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