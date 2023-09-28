「李白、王維是情敵」 90後女博士講唐詩走紅

90後女博士何楚涵講唐詩走紅。(取材自中新網 )

「李白是個上門女婿，蘇東坡嘴碎臭脾氣，白居易是個超好的飯搭子，月餅最早的時候是軍糧…」90後女博士、河北大學老師何楚涵，被網友稱為「最會說故事的女博士」，講課時的她妙語連珠，不僅上課堂堂爆滿，抖音 也吸引逾155萬粉絲關注。

中新網報導，唐朝人吃什麼？何楚涵講得條條是道，例如，唐朝人愛吃生魚片，有詩為證，「呼兒拂幾霜刃揮，紅肌花落白雪霏」是李白在高興地用魚招待客人；「無聲細下飛碎雪，有骨已剁紫春蔥」是杜甫在形容廚師魚片切得薄。

另一位大詩人白居易愛吃餅，「胡麻餅樣學京都，面脆油香新出爐」，愛到深度，白居易還自己做餅送給朋友，何楚涵讚他「真的是一個非常好的飯搭子」。

何楚涵把講課片段上傳抖音，六個月吸粉百萬，一篇講詩人王維的視頻，收穫超65萬點讚。

「王維和李白同歲，他們倆之間是情敵關係」，何楚涵說王維長得帥、精通音律、詩又寫得好，因此被玉真公主看上，後來王維結婚，玉真公主終生未嫁；而李白又是愛過玉真公主的。李白和王維都活在長安，有杜甫、孟浩然、王昌齡等共同好友，但王維和李白一生幾乎沒有任何對話，很有可能是情敵關係。

隨著在抖音走紅，何楚涵獲得更多關注，她說：「做短片之後，我把上課和文化傳播做成了一件事。我的課堂最多超不過150個人，而我現在的許多短視頻，可能都會有上百萬人看過。」

何楚涵認為，「詩詞是古代文人墨客的生活方式，就和我們現在在網路上發一段文字，或者發一個短片是一樣的。雖然時代在變，我們表達的方式在變，但是我們表達的東西都是一樣的，包括對生命的熱愛，對未來的期待」。 90後女博士、河北大學老師何楚涵，被網友稱為「最會說故事的女博士」，講課時的她妙語連珠，不僅課堂上堂堂爆滿，抖音也吸引超過155萬粉絲關注。(取材自中新網 )

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