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四川航空、五糧液跨界聯名 「會飛的酒館」雲上過中秋

中國新聞組／北京27日電
四川航空專機旅客可以品嘗到五糧液。(取材自微酒「中國白酒金三角」)
四川航空專機旅客可以品嘗到五糧液。(取材自微酒「中國白酒金三角」)

四川航空與中國白酒品牌五糧液跨界合作中秋主題航班，兩者聯名打造的A321飛機日前從成都飛往青島。3小時的飛行時間，旅客不僅有機會機上吃到四川美食，還可以上品嘗五糧液，該專機成為名副其實的「會飛的酒館」。

綜合媒體報導，A321飛機機身彩繪在設計上以「大國濃香，和美五糧」為主題思路，結合了五糧液經典倒酒的造型，透過極具辨識度的主題噴繪，呈現五糧液濃香佳釀的品牌意境。

五糧液的經典元素更是遍布行李架、座椅靠背、小桌板等艙內的各個角落。隨處可見的主題標語「雲端同和美，千里共嬋娟」。

在近3小時的旅程中，機上也充滿豐富的互動體驗，除了品嘗到了五糧液和四川航空特別定製的中秋主題餐食以及五糧液專屬定製月餅，乘客還能參與「對月飛花令」、互動抽獎等活動。

為了慶祝跨界聯名，五糧液還特別推出了聯名款酒品，將五糧液的經典與四川航空的元素相結合。

一位行業觀察人士認為，情景式、主題式、互動式的呈現風格，使此次聯名更具趣味性和感染力，既能有效地傳遞品牌價值，為視覺審美加分，又賦予了品牌年輕化調性，充分釋放了品牌活力。

報導指出，這次合作還反映了五糧液集團對川航集團的重要投資。今年初，五糧液集團宣布已完成對川航集團的50億人民幣增資，成為川航集團的第二大股東，持有34%的股份。

四川航空專機上充滿五糧液的品牌色彩。(取材自微博)
四川航空專機上充滿五糧液的品牌色彩。(取材自微博)
四川航空專機上充滿五糧液的品牌色彩。(取材自微博)
四川航空專機上充滿五糧液的品牌色彩。(取材自微博)
四川航空專機上充滿五糧液的品牌色彩。(取材自微酒「中國白酒金三角」)
四川航空專機上充滿五糧液的品牌色彩。(取材自微酒「中國白酒金三角」)

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