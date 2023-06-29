高鐵高級動臥 1站8分鐘420元…比6元二等座貴700倍

中國高鐵高級動臥價格惹議，圖為示意圖。（取材自快科技）

有江蘇網友吐槽，搭乘高鐵D2245次列車從南京南站至江寧站，乘坐時長8分鐘，高級動臥竟售價420元（人民幣，下同），如果跟二等座票價對比（只要6元），這個反差就更明顯了，價差達70倍，質疑「高級動臥的床是鑲金邊了嗎？」。有網友留言，「脫下鞋子，上床蓋被子，到站了」、「不含餐食，設施怎麼樣？」

極目新聞報導，客服證實，售價確為420元，是鐵路局統一定價。據12306軟件頁面顯示，D2245次列車從南京南站至江寧站，用時8分鐘，二等座和無座售價6元，高級動臥售價420元。

D2245次列車是從重慶北始發終至杭州東，南京南的下一站即是江寧。通過搜索可發現，D2245次列車依次途經：南京南、江寧、溧水、溧陽、湖州、杭州東。其中江寧至溧水，13分鐘高級動臥售價420元；溧陽至湖州，25分鐘高級動臥售價420元；南京南至終點站杭州東，時長近一個半小時，高級動臥售價也是420元。

鐵路12306客服說，票價是鐵路局統一定價，高級動臥的設施設備較完善，所以價格貴一些。查詢得知，D2245次列車從南京南站至江寧站的高級動臥票價確為420元，高級動臥的包廂內有上下兩個舖位，下舖還會稍貴一些。包廂內的具體設施如何、含不含餐食，客服查詢不到，需以列車上為準。

高鐵的運價管理權，曾隨鐵路運價管理權一起，集中由政府管控。而其定價方法，則是以建設和運營成本為基礎進行測算和制定的。