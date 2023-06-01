為女孩擋惡犬 掃地奶奶被咬傷：老骨頭換小骨頭值得

李翠英為女孩擋住猛犬。（視頻截圖）

湖北武漢 一名小女孩在上學途中被一條沒有牽繩的大狗尾隨，62歲的小區保潔員李翠英挺身而出，用身體全程護住小女孩，她的胳膊被大狗咬傷，脖子被抓紅。李翠英事後說：「我一把老骨頭換小骨頭，很值。如果再遇到這種事，我還是會衝上去。」

猛獁新聞報導，李翠英的壯舉在小區傳開後，業主們自發對她進行了捐款，以表達敬意。被她救下的小學生家長也上門表達感謝。據悉，李翠英因其勇敢舉動獲表彰和萬元獎金。

「當時沒想那麼多，生怕狗把孩子給咬到了。」李翠英回憶說，5月26日早7點多，正在小區內打掃衛生的她，聽到小區外有小孩子的尖叫聲，便丟下掃帚跑出去看。

只見一隻大狗圍著一個小女孩在轉，並發出凶惡的吠聲。受到驚嚇的小女孩站著不敢動，尖叫著求助。

報導指出，李翠英一個箭步衝到小女孩身邊，用手護住小女孩的脖子，並驅趕大狗。「不要怕，有奶奶在。」李翠英安撫著小女孩，同時向附近的人求助。然而，那隻大狗依舊圍著轉，還跳起來趴到小女孩身上，李翠英見狀便讓小女孩躲在自己的身後，用身體擋住狗。

過了一會兒，小區一位居民牽著一條小狗出來遛，大狗看見後，直奔小狗而去。在這間隙，李翠英連忙打開小區閘門，讓小女孩進了小區。李翠英自己還沒來得及進去，大狗又轉回身向她奔來。李翠英站著不敢動，大狗跳起來用爪子抓撓她的脖子，還把她的手臂咬傷了。

民警和小區保安趕到後，李翠英才脫身，「身體不自覺地發抖打顫。」李翠英回憶說道。

李翠英說，她有一個孫子和一個外孫，都是她帶大的，當時就是把小女孩當作自己的孫女看待，「我不上去護著，被咬到了怎麼辦？」