被女遊客摸肌肉暴紅…淄博鴨頭小哥卻被逼關店 哭了

鴨頭小哥在直播中落淚。（視頻截圖）

山東淄博近日因燒烤成為網紅城市，當地一名賣鴨頭的小哥也因為被「女顧客摸肌肉 」意外暴紅。然而，鴨頭小哥日前開直播卻哽咽落淚，直言「生意沒法做」，現在是個無業遊民 ；原來是影片暴紅帶來過多圍觀人潮，影響市場秩序和其他店鋪，很多遊客又「只摸不買」致營業額暴跌，他不得不關停店舖。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，鴨頭小哥名為伊揚，上月一名女遊客拿著手機走到了攤位前，詢問能否摸摸伊揚的肌肉，伊揚點頭答應後，女遊客直接伸手摸了摸他的肌肉，影片上傳到網路後，伊揚以長相帥氣、性格卻社恐的「反差萌」迅速走紅，成為淄博八大局市場的「流量明星」。

伊揚的短視頻帳號一夜之間漲粉過萬，起先店舖日營業額翻了數倍。但隨後蜂擁而來的「圍觀者」，為了打卡、拍影片整日堵在伊揚店門，不僅影響他的店舖正常營業，也妨礙市場公共秩序。

此外，眾人的圍觀和網路惡評也讓伊揚備感壓力。伊揚哭訴，很多人在他店舖前只看不買，看上去人氣很高，流量很大，但營業額在整條街卻是最少的。伊揚透露，18萬人湧入淄博八大局市場，其他店鋪營業額幾萬，而他的營業額從原本的1萬多元，暴跌到一天只能賺6000元。

因為「只看不買還上手摸」的人潮被迫關店，伊揚直播時直言，「終於知道什麼是雙刃劍了」，甚至數度落淚。

伊揚表示，自己只是想賣好鴨頭，「我沒有想過要靠肌肉走紅，也沒有想過要被人摸。我覺得她們可能是開玩笑吧，我也不想多想」。但不少黑粉在網路上留下惡評，他說「憑手藝吃飯，真不知道為甚麼這樣還有人罵我」。