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長和重申賣港口不會違法 股東會證實買家是義大利海運巨頭　

香港新聞組／香港23日電
長和聯席董事總經理黎啟明在股東周年大會上重申，出售港口必須經過審查，不會做不合法交易。（路透）
長和聯席董事總經理黎啟明在股東周年大會上重申，出售港口必須經過審查，不會做不合法交易。（路透）

香港長江和記實業有限公司高層22日重申，長和出售海外港口必須經過審查，公司方面也會全力配合，不會做不合法交易。集團在12日已曾表示「絕對絕對不會」做不合法、不合規的事，「我們已經講得好白，大家可以放心。」

綜合媒體報導，長和聯席董事總經理黎啟明22日在股東周年大會上證實，港口交易案「主要投資人」確實是義大利海運巨頭阿彭提家族（Gianluigi Aponte）。黎啟明表示，在獲得所有必要批准前，不會繼續進行海外港口出售案。

長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司，該公司於3月4日公布與美國貝萊德（BlackRock）領頭的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓持有和營運的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口，交易案規模超過現金190億美元。

此項交易正值美中關稅戰敏感期，消息一出，長和喊停原訂4月2日與貝萊德的簽約。

自從長和公開這項交易後，北京方面十分不滿，中國國家市場監管總局表明，將會依法審查交易，而交易各方不得採取任何方式規避審查。而港澳辦也多次喊話「依法依規」，連內地官媒都多次發文批評。

長和早前曾發表聲明表示，這項交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。聲明指出，「交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件」。

彭博新聞報導，貝萊德和阿彭提家族最後決定分拆巴拿馬港口，先進行其他港口的收購。

香港 義大利 巴拿馬運河

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