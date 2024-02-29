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港新預算案 3辣稅下架提振樓市 派糖措施減

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港財政司司長陳茂波發表新年度財政預算案，這份預算案的核心內容，可用「撤辣加稅、派糖減甜」概括，即樓市全面撤銷實施多年管控樓市的「辣招」，發債逾千億及部分加稅、民生紓困但大減甜度，不再派錢於民。

陳茂波在預算案記者會上說，今年外圍複雜多變，預期美國可能會減息，因應訪港旅客消費方式改變，市民習慣亦起了變化，為穩住信心及抵禦外圍因素造成市場疲弱，在預算案宣布樓市全面「撤辣」，金管局同時放寬銀行按揭（貸款），以加強對市場的引導，避免悲觀情緒過分放大。

大公報報導，財政預算案宣布，即日起取消三大住宅從價印花稅，包括新住宅印花稅（NRSD）、買家印花稅（BSD）及額外印花稅（SSD），認為有關措施在當前的經濟及市場情況下已無需要，所以讓市場自由發展。有私樓業主對樓市感到樂觀，預料樓價會上漲。而地產代理更是感到鼓舞，有代理透露，預算案撤辣後，投資客查詢量激增兩成。

據報導，陳茂波表示，一直密切留意住宅物業市場的情況，今次是經審慎考慮市場及經濟狀況，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即日起所有住宅物業交易毋須再繳付上述三大辣稅。當年引入需求管理措施，基於住宅供不應求、樓價又急速上升的背景，而現時情況已今非昔比，未來三至四年潛在住宅供應高達10.9萬伙，處於頗高水平，已建成但待售貨尾亦滾存至約2萬伙，供求取得平衡。

另方面，金管局宣布暫停壓測及調高物業按揭成數上限。陳茂波指出，金管局去年7月修訂物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施。考慮到外圍及本地經濟情況，政府認為在繼續維持銀行體系穩定的前提下，現時有空間進一步修訂相關措施，並適當調整其他與物業貸款相關的監管政策。

明報報導，社協昨天批評預算案未大力紓解民困，亦未回應中央政府要求特區精準扶貧的施政目標，並指疫後經濟復常不似預期，基層生活仍困苦，惟對基層支援極少，令基層失望。

預算 貸款 紓困

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