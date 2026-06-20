每天10億歐元逆差壓頂 歐盟擬對中祭歐版301 衝擊比亞迪、上汽

歐盟正考慮對中國混合動力汽車徵收反補貼稅；圖為裝載比亞迪新能源汽車的貨輪，從江蘇南通港啟航直發義大利、西班牙等歐洲國家。(新華社)

據外媒報導，歐盟 委員會計畫對中國產混合動力汽車徵收反補貼稅，這項被稱為「歐洲版301條款」的相關準備工作已經就緒，一旦大多數歐盟成員國批准，歐盟委員會即可立即徵收關稅 。據了解，被徵收關稅的對象包括比亞迪 、奇瑞和上汽等中國製造商生產的汽車。但歐盟成員國領導人也在一場深夜辯論後達成共識，將繼續尋求與中國開展「建設性對話」。

據法廣引述德國商報報導，在歐盟領導人於周四至周五在布魯塞爾舉行的峰會上，歐盟成員國領導人就可能需要採取的、更嚴厲的新措施進行討論，以遏制歐盟對華貿易逆差的不斷擴大。歐盟認為，當前貿易關係已愈來愈不可持續。數據顯示，2025年歐盟對華貨物貿易逆差約3600億歐元(約4168.5億美元，2兆8046人民幣)，平均每天近10億歐元(約11.6億美元，78億人民幣)逆差。

德國之聲報導指出，歐盟正考慮對中國混合動力汽車徵收反補貼稅，作為進一步加強貿易防禦措施的選項之一。相關措施的目標對象包括中國汽車製造商比亞迪、奇瑞和上汽集團生產的混合動力車型，擬透過加徵額外關稅。這項設想被認為與美國總統川普依據「301條款」實施產業性關稅的做法類似。

儘管歐盟內部愈來愈多國家認為，對中國的經濟依賴程度過高，使歐盟更容易受到供應鏈衝擊和經濟脅迫，各成員國仍普遍不希望與中國爆發更大範圍的貿易戰，對中國可能採取報復措施保持警惕。此外，如果歐盟通過新規，將歐盟以外地區生產的特定產品排除在公共採購合約之外，北京方面已誓言將採取反制措施。歐盟仍希望透過對話避免局勢升級。

據法廣報導，在周四晚峰會上，成員國領導人深夜辯論歐盟如何應對中國經貿挑戰，據一位布魯塞爾官員透露，經兩小時討論，27個成員國在峰會上一致認為，必須繼續「與我們最重要的經濟夥伴進行建設性對話」，「以捍衛我們的經濟和安全利益」。這名官員同時強調，對話「必須取得成果」。

歐盟還預計制定新工具，以應對中國工業產能過剩問題，並促使歐洲企業實現供應商多元化，以逐步減少在關鍵領域對華的過度依賴。預計歐盟委員會還將更有效地運用現有工具，包括保障措施，例如對整個行業徵收關稅和實施配額限制。

此次歐盟峰會的議程中並未明確提及中國，成員國領導人在晚宴上討論只委婉提及「全球宏觀經濟失衡」這一話題。消息人士稱，直接點名中國可能會進一步加劇緊張局勢。