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憑更具競爭力價格 中國車企在南非擴大市占

記者林宸誼／即時報導
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中國車企奇瑞汽車2025年6月在南非約翰尼斯堡舉行的發布會上，展出瑞虎8和瑞虎9...
中國車企奇瑞汽車2025年6月在南非約翰尼斯堡舉行的發布會上，展出瑞虎8和瑞虎9車型。（路透）

隨著高性價比、配備豐富科技功能的運動型多用途車（SUV）以及更長質保期改變市場競爭格局，中國汽車製造商在南非乘用車市占，已從2024年的11.2%升至2025年的16.8%。

路透報導，南非汽車行業機構Naamsa在年度報告中指出，南非新車市場正進入「重新調整」階段，特點包括消費者面臨更大的負擔能力壓力、消費預期轉變，以及全球競爭加劇。

報告稱，2025年最顯著的變化，是中國品牌在南非輕型汽車市場迅速崛起。這些品牌憑藉現代化技術、具有競爭力的價格和較長保修期，逐步打入主流市場。

Naamsa指出：「這並非短期激增，而是一種結構性重塑。過去幾十年，市場主要由品牌和聲望驅動，如今則轉向由價格導向的消費選擇和更緊張的家庭預算所定義，消費者對品牌的忠誠度已明顯減弱。」

2025年，共有15個中國品牌進入南非新車市場，包括比亞迪、奇瑞和長城汽車等主要製造商，高於2024年的8個，預計2026年還將有更多品牌進入。

報導稱，儘管新進入者帶來競爭壓力，但部分市場的品牌忠誠度依然穩固。豐田繼續保持整體市場龍頭地位，市占達24.8%，鈴木汽車和福斯汽車分列其後。

汽車出口仍是南非產業支柱，但報告指出，2025年南非對美國出口下降26%，至12.3億美元，導致美國、墨西哥及加拿大地區的出貨量更廣泛地下降26.1%。

Naamsa表示，這一下降反映了美國去年對車輛及零組件徵收的高額進口關稅，以及一家主要生產商決定不再向美國出口2024年底推出的新車型。2025年南非對加拿大的出口量從2024年的26063輛降至10042輛。

南非 豐田 比亞迪

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