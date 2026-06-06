我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股臨SpaceX掛牌前震盪加劇 科技股先嘗震撼教育

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

發運超30萬輛 鄭州國際陸港打造專屬通道 讓比亞迪「出廠即裝車」

特派記者陳宥菘／鄭州即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄭州國際陸港旁的西作業區，也被稱為新能源汽車集結中心，與比亞迪進行深度合作，其車...
鄭州國際陸港旁的西作業區，也被稱為新能源汽車集結中心，與比亞迪進行深度合作，其車輛經過專用通道，從生產線到火車站台裝車僅1公里。（記者陳宥菘／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭州國際陸港靠四港聯動與樞紐經濟，拓展東協、俄羅斯、歐洲運輸。
  • 重點二：陸港設新能源車專屬作業區，比亞迪車輛可經1公里專道直達站台裝車。
  • 重點三：截至六月初已鐵路發運三十萬輛，年底前還將再發運二十五萬輛。

中國河南位於中原腹地，不靠海、也不在邊境，但靠著鄭州國際陸港，可以將中國的貨物遠銷東協、俄羅斯與歐洲，發揮「樞紐經濟」優勢。陸港周邊還專門為新能源汽車打造專屬作業區，且與龍頭車企比亞迪深度合作，產線上的車輛經過專用通道，短短1公里直奔火車站台裝車。截至6月初已發運30萬輛，年底前還要再發運25萬輛。

記者6月初跟隨兩岸記者聯合採訪團的腳步，走入鄭州國際陸港核心區，一個個貨櫃的吊掛裝卸作業就在眼前上演。河南國際物流建設運營有限公司黨委副書記趙瑞杰受訪表示，目前這裡已實現東協班列與俄羅斯線的常態化發運；歐洲線主要還是在經開區的老陸港發運，但正逐步轉移當中。

趙瑞杰指出，鄭州陸港共有8束16條鐵路線，集裝箱（貨櫃）作業線就有6束12條，還有各1束2條的笨重線與包件線，這個規模在中國全國陸港屬於前段班。且這裡的監管模式「關鐵融合大監管區」屬於中國全國首創，實現「進口、出口放兩邊，監管放中間」，讓出口與進口貨櫃線可以同時作業。

她還提到，這裡的貨物可從海關監管區直達保稅區域，不需要再經過市政通道，配套功能完善。此外，鄭州陸港還即將建設啟動中原區域最大的貨櫃共享中心，提供還櫃、洗櫃、修櫃等服務。

趙瑞杰表示，目前河南重點推動「四港聯動」，包括空港、陸港、水港以及信息港，鄭州陸港便是將港區的優勢、河南的樞紐經濟優勢發揮出來，也是融入「一帶一路」戰略的重要節點。目前已形成「西車東箱」的模式，東邊作業區發集裝箱，西邊作業區發新能源車。

陸港旁的西作業區，也被稱為新能源汽車集結中心，是鄭州陸港積極推動物流與產業融合發展的體現。該作業區與比亞迪進行深度合作，其車輛經過專用通道，從生產線到火車站台裝車僅1公里。且班列已實現每天常態化開行。

趙瑞杰指出，截至目前，比亞迪通過鐵路發運的車輛已達30萬輛，其中30％經鐵海聯運，出口海外。據了解，出口目的地包括英國、卡達、墨西哥、巴西等國家。而其餘70％則是內貿轉運至廣州、南京等地。此外，今年底前還有25萬輛需要發運。

而談及鄭州陸港出口貨物種類，趙瑞杰保守地說，運往寮國等東協國家，主要以化肥、零配件為主，運往俄羅斯的產品則基本上是化肥。至於中歐班列，回程會否有「空車」問題，她強調，還是會載回歐洲的紅酒、牛肉等產品，「進出口對等，是我們努力的方向」。

中國河南位於中原腹地，不靠海、也不在邊境，但靠著鄭州國際陸港，可以將中國的貨物遠...
中國河南位於中原腹地，不靠海、也不在邊境，但靠著鄭州國際陸港，可以將中國的貨物遠銷東協、俄羅斯與歐洲，發揮「樞紐經濟」優勢。（記者陳宥菘／攝影）

精華 FAQ

  • 鄭州國際陸港結合空港、陸港、水港與信息港，讓河南雖不靠海也能連通海外。透過班列常態化運行，貨物可遠銷東協、俄羅斯與歐洲，強化中原物流樞紐功能。

  • 陸港西側設新能源汽車集結中心，與比亞迪深度合作，產線車輛經專用通道僅1公里即可到火車站台裝車，形成出廠即裝車模式，且班列已能每日常態化開行。

  • 截至六月初，比亞迪已透過鐵路發運30萬輛車，其中約三成經鐵海聯運出口到英國、卡達、墨西哥、巴西等國，其餘則轉運至廣州、南京等內需市場。

鄭州 比亞迪 河南

上一則

法拉利首款純電超跑 起價64萬美元 押注新世代買家

延伸閱讀

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
中國「蜜雪冰城」總部…遊客狂掃貨 月銷售額高達222萬

中國「蜜雪冰城」總部…遊客狂掃貨 月銷售額高達222萬
新車集體「發胖」壓壞道路 中擬對新能源車徵「養路費」

新車集體「發胖」壓壞道路 中擬對新能源車徵「養路費」
鐵路+文旅+康養 移動享老「綠皮火車」商機30兆

鐵路+文旅+康養 移動享老「綠皮火車」商機30兆

熱門新聞

法拉利攜手蘋果前設計總監艾夫，推出首款純電跑車Luce，以五人座設計、550萬歐元身價，大膽挑戰降溫中的全球豪華電動車市場。(路透)

法拉利首款純電超跑 起價64萬美元 押注新世代買家

2026-05-26 02:38
圖為江蘇省港口集團南京港龍潭港片區拍攝的等待遠銷的汽車。（新華社）

中國汽車奪下當地近2成市占率 巴西產業陷入危機

2026-05-25 21:48
中國車企迅猛的出海趨勢，讓深耕歐洲市場多年的歐美老牌車企倍感壓力。美國汽車製造商福特發布，到2029年公司將在歐洲推出七款新車型，以期提振疲軟的乘用車銷量，對抗來自中國競爭對手的激烈競爭，並保持在歐洲商用車市場的優勢。（路透）

福特將推出7種新車型 要在歐洲、中企搶市場

2026-05-19 02:50
特斯拉創始人馬斯克和幼子前陣子隨川普訪問北京。（路透）

先前急招智駕測試員 特斯拉宣布監督版FSD將在中國使用

2026-05-21 01:57
鄭州國際陸港旁的西作業區，也被稱為新能源汽車集結中心，與比亞迪進行深度合作，其車輛經過專用通道，從生產線到火車站台裝車僅1公里。（記者陳宥菘／攝影）

發運超30萬輛 鄭州國際陸港打造專屬通道 讓比亞迪「出廠即裝車」

2026-06-06 03:23
中國車企奇瑞汽車2025年6月在南非約翰尼斯堡舉行的發布會上，展出瑞虎8和瑞虎9車型。（路透）

憑更具競爭力價格 中國車企在南非擴大市占

2026-05-15 23:50

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費