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「加油焦慮」取代「里程焦慮」電動車需求爆發 比亞迪搜尋飆375%

編譯季晶晶／綜合外電
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油價飆升引發「加油焦慮」，帶動電動車試駕與搜尋量激增。圖為比亞迪組裝廠。(路透)
油價飆升引發「加油焦慮」，帶動電動車試駕與搜尋量激增。圖為比亞迪組裝廠。(路透)

過去，阻礙電動車（EV）普及的關鍵在於車主的「里程焦慮」；如今，中東衝突推升燃油價格，駕駛人轉而面臨更直接的「加油焦慮」。這股變化正帶動EV試駕、廣告瀏覽與二手車購買意願同步上升，市場熱度回溫。

根據線上汽車交易平台AutoTrader數據，比亞迪在英國市場關注度大幅攀升。新車廣告瀏覽量年增77%，二手車搜尋量更增加逾375%。其中，售價47,015英鎊（約台幣199.7萬元）的純電車Sealion 7，以及29,885英鎊（約台幣127萬元）的插電式混合動力車Sealion 5，是最受關注車款之一。比亞迪近年加快海外布局，並邀請曾飾演龐德的知名影星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）為其旗下高階品牌「騰勢」在歐洲發表造勢。

其他車廠也觀察到需求升溫。雷諾（Renault）表示，自2月28日以來官網EV詢問量增加24%；起亞（Kia）則指出，自2025年2月以來電動車試駕需求增加84%。

根據英國汽車協會RAC，自2月底以來英國汽油價格上漲13%至每公升1.50英鎊，創近兩年新高。過去經驗顯示，EV需求常隨油價上升而增加，但也可能在市場回穩後迅速降溫。

儘管部分車廠如福特、本田及Stellantis已取消部分電動車型上市計畫，並放緩轉型步調，但歐洲整體EV銷量仍有增長。今年前兩個月電動車銷量年增15%，占歐盟新車市場19%，英國為22%。電動車租賃與融資公司Octopus Electric Vehicles表示，目前二手電動車銷量已是六個月前的四倍。

電動車 比亞迪

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