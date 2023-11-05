檀香山米利拉尼山火延燒1周 焚毀近1100英畝 幸未威脅生命財產

美國軍方與各機構支援檀香山消防人員，進行Mililani Mauka山火的空中消防工作。(圖取自夏州土地與自然資源部門官網)

檀香山消防局(Honolulu Fire Department)2日恢復進行控制米利拉尼(Mililani Mauka)上方偏遠山區野火工作，根據消防局報告，截至2日下午，火災面積已燒毀擴大至約為1100英畝土地，目前已有30%火勢獲得控制。

火災於10月30日周一上午開始，2日是大火的第四天，偏遠山區的火勢仍在持續燃燒。消防局表示，正在投入盡可能多的資源。大火已向歐胡島西部與中部、包含米利拉尼與瓦帕胡(Waipahu)等地區，散布煙霧與灰燼，但並未威脅任何民眾生命與財產。

火勢主要部份正向東方移動，山火 源頭距離米利拉尼社區約3英里。官員指出，檀香山消防局的無人機小組在日落之後進行火力監測，並已於2日上午7時開始進行空中偵察。消防局指出，尚未進行空氣監測，因為煙霧正向東吹動，遠離米利拉尼社區並開始消散。

消防局建議，任何可能受到火災影響的民眾，應就地避難或前往設有空調地點。任何感到呼吸困難者，應速播打911。夏州衛生部門表示，空氣品質數據正在改善當中。

檀香山消防局持續恢復撲滅米利拉尼上方野火。火勢仍在偏遠山區燃燒，但已明顯放緩。美國軍方與各機構支援檀香山消防人員，包括消防局在內的多個機構，使用水柱空頭滅火，當局動用兩架消防局直升機、一架美國陸軍黑鷹直升機、兩架美國陸軍CH-47奇努克運輸機(Chinook aircraft)與一架DOFAW水上偵查直升機。

水上偵查直升機與地勤人員將評估火災西部區情況，與此同時，檀香山消防局也開始調查火災原因。消防局提醒民眾，戶外警報器與緊急警報系統已於1日上午11時45分起、進行每月測試。

火災目前尚無接獲人員傷亡報告，亦未接獲建築物或房屋受到威脅通報，當局也未下令疏散。

消防局表示，目前仍未有生命安全威脅，但他們準備根據天氣模式變化進行調整。若有建築物受到威脅，消防部門航空團隊將根據火勢變化進行調整，消防局也有地面監測，可巡視建築物情況。

衛生部門也開始空氣品質檢測 。「美國肺臟協會」建議，任何患有氣喘、慢性阻塞性肺病或呼吸系統疾病的民眾，都應留在有空調的室內，避免外出。夏州教育部 表示，部分學校受到空氣品質狀況影響，這些學校的戶外活動有限，課堂休息時間將留在教室內，校方並將為學生提供空氣清淨機。