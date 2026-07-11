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全美之冠 俄州27%死亡病例死於心臟病

記者林昱瑄／綜合報導
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美國疾病管制與預防中心(CDC)表示，心臟病是美國首要死因。一項新的研究顯示，俄克拉荷馬州2024年的心臟病死亡率位居全美之冠，共有1萬1913個心臟病死亡病例，相當於每10萬人中有250.7人死於心臟病。

在美東南區，阿拉巴馬州排名全美第三，2024年共有1萬4587例心臟病死亡病例，相當於每10萬人中有223.9人死於心臟病。田納西州排名第六，共有1萬7955個心臟病死亡病例，相當於每10萬人中有210.2人死於心臟病。

減肥藥物的公司NiceRx使用CDC的數據編製了這份排名。該報告發現，俄克拉荷馬州超過四分之一的死亡病例(即 27%)是由心臟病引起的。

俄克拉荷馬大學健康中心(OU Health)心臟病科主任巴伯(Usman Baber)表示，雖然上述數字令人擔憂，但更令人擔憂的是在此之前發生的中風、截肢、心臟衰竭、身體虛弱等狀況。

NiceRx指出，心臟病死亡率最高的州往往肥胖率也很高，但巴伯表示，這並不能說明全部問題，並指出俄克拉荷馬州只有約35%的居民被認為是肥胖。

巴伯表示，其他因素也可能起作用，例如年齡、遺傳、吸煙以及醫療保健的可近性。他表示，新型GLP-1減肥藥可能對某些人來說是一項突破。

「患者服用這些藥物後，確實看到體重有所減輕。還看到心血管方面的額外益處，這些益處甚至超越了體重減輕，血壓也有所改善，心臟衰竭和心臟病發作的發生率也降低了，」巴伯說。

但上述藥物價格及可及性是個問題，這位醫生提醒，改善健康不一定需要做出重大改變，「如果人們能夠並且確實每天步行30分鐘，飲食更健康些，就會對心臟健康產生顯著的影響。」

精華 FAQ

  • 根據使用CDC數據編製的排名，俄克拉荷馬州在2024年位居全美之冠，心臟病死亡率高達每10萬人250.7人，顯示其心血管健康負擔特別沉重。

  • 報告指出，俄克拉荷馬州超過四分之一的死亡病例，也就是27%，是由心臟病引起的，這反映心臟病已成為當地主要死因之一。

  • 巴伯醫師提醒，改善心臟健康不必靠重大改變；若能每天步行30分鐘、維持較健康的飲食，就能對血壓與心血管風險產生明顯正面影響。

俄州 心臟病 CDC

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