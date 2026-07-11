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三歲腦癌失去行走能力St. Jude醫院精準治療助華裔女童重獲新生

亞特蘭大訊
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逐漸恢復健康的Lucy與媽媽。(St. Jude醫院提供)
逐漸恢復健康的Lucy與媽媽。(St. Jude醫院提供)

6歲的Lucy如今能跑、能跳、能寫字，還能彈奏鋼琴。然而幾年前，她卻因罹患腦癌而失去說話與行走能力。如今重返校園的她，成為兒童癌症治療與生命韌性的感人見證。

Lucy在3歲時被發現腦部長有腫瘤，經手術後確診為髓母細胞瘤（Medulloblastoma），這是兒童最常見的惡性腦瘤之一。不幸的是，手術後她出現罕見的後顱窩症候群（PFS），導致無法說話、站立與行走，讓家人陷入巨大打擊。

「看著原本活潑的孩子突然失去這些能力，我們非常焦慮，但當時最大的願望只是希望她能活下來。」母親Yanli回憶說。

之後，Lucy被轉介至St. Jude Children's Research Hospital接受治療。醫療團隊利用先進的分子檢測與甲基化分析，精準判定腫瘤亞型，並依照腫瘤特性量身制定治療方案，在提高治療效果的同時，盡可能降低副作用。

St. Jude研究團隊近年持續推動兒童腦瘤精準醫療發展。對於需要放射治療的患者，院方設有專門為兒童打造的質子治療中心，可將放射線更精準地集中於腫瘤部位，減少對正常腦組織及發育中身體器官的傷害。

經過放療、化療及復健治療後，Lucy逐漸恢復健康。2024年秋天，她回到加州家中並重返校園。如今不但學會書寫自己的名字，也能進行簡單數學運算。受到治療期間音樂治療課程的啟發，她開始學習鋼琴，並完成了人生第一場鋼琴獨奏演出。

今年，Lucy還與父母及弟弟首次前往中國探親，與親友團聚並慶祝6歲生日。對這個曾歷經漫長抗癌歷程的家庭而言，每一次旅行與歡笑都格外珍貴。

從無法說話、無法走路，到如今能自在奔跑、快樂彈琴，Lucy的故事不僅展現兒童面對病魔的堅強毅力，也見證了精準醫療為癌症患童及家庭帶來的希望。

精華 FAQ

  • 她3歲時被診斷為髓母細胞瘤，屬於兒童常見惡性腦瘤；手術後又罹患罕見的後顱窩症候群，導致她一度無法說話、站立與行走。

  • 醫療團隊透過先進的分子檢測與甲基化分析，精準判定腫瘤亞型，再依腫瘤特性安排治療，以提升效果並盡量降低對兒童發育的副作用。

  • 她已能跑、能跳、能寫字，也開始學鋼琴並完成首次獨奏；2024年秋天重返校園，今年還和家人首次赴中國探親，慶祝6歲生日。

華裔 癌症 腫瘤

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