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北卡眾議會突襲投票 成功取消庇護政策

特派員黃惠玲／綜合報導
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北卡羅來納州" rel="154663">北卡羅來納州眾議會共和黨人，日前抓住兩位民主黨籍議員缺席的機會下，成功突襲投票，推翻了民主黨籍州長史坦(Josh Stein)使用否決權通過的「庇護城」政策，這也意味著，北卡即日起強制各級執法機關與聯邦移民海關執法局(ICE)展開更嚴格的合規合作。

這項名為「北卡羅來納州邊界保護法案」(SB 153)，在參議會投票推翻州長否決權近一年後，終於在眾議會翻轉並立刻生效。

新法全面擴大了與聯邦移民局合作的強制令，要求州公共安全部、成人矯正部、州公路巡警隊及州調查局(SBI)全面配合。北卡州執法官員後續將接受ICE的專業培訓，使其能直接執行部分聯邦移民法規。

根據新規，未來只要有人因涉嫌刑事犯罪被警方拘留，執法官員必須查明其是否為美國公民或合法居民；若無法確認，則必須向ICE照會其身分狀態。一旦確認其不具公民或合法居民身分，警方必須向ICE提供所有被要求的資料。

此外，該法案亦要求州衛生廳、各住房機構以及商務廳進行嚴格查核，在聯邦法允許的範圍內，確保僅有美國公民與合法居民能領取由州政府資助的福利，包括醫療補助白卡(Medicaid)、住房補助和失業救濟金。

新法更祭出重罰：任何違反法律、繼續作為避難管轄區運作的郡或城市，未來若有無證移民在其市境內犯罪，該地方政府將喪失免受民事訴訟的「政府豁免權(Governmental immunity)」。

共和黨籍州眾議員皮特爾(Reece Pyrtle)表示：「我們採取了具體步驟來終止避護城政策，但過去有些公職人員卻以公開蔑視這些法律來博取名聲。這些都是確保我們能在州級層面應對非法移民、保護公民的常識性舉措。」新法同時嚴禁北卡羅來納大學(UNC)各分校實施任何限制聯邦移民執法的政策。

精華 FAQ

  • 共和黨人利用兩名民主黨議員缺席的空檔，突然進行投票，成功推翻州長史坦的否決權。此舉使SB 153在眾議會翻案後立即生效。

  • 法案要求州公共安全部、成人矯正部、州公路巡警隊與SBI全面配合ICE，並接受其專業培訓，以便在部分情況下直接執行聯邦移民法規。

  • 新法要求查核州資助福利的身分資格，並禁止限制聯邦移民執法的政策；若地方持續作為避難管轄區，可能失去政府豁免權。

北卡羅來納州 ICE 北卡

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