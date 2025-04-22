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世界啦啦隊錦標賽佛州登場 中華台北隊參賽

記者陳文迪／佛州報導
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來奧蘭多參加2025 ICU世界啦啦隊錦標賽，中華台北啦啦隊舞啦隊25人抵達佛州機場。（中華啦啦隊提供）
來奧蘭多參加2025 ICU世界啦啦隊錦標賽，中華台北啦啦隊舞啦隊25人抵達佛州機場。（中華啦啦隊提供）

2025世界啦啦隊錦標賽(ICU World Cheerleading Championships)將於4月23日(周三)至25日(周五)，在迪士尼世界ESPN運動世界舉行，中華台北隊今年將參加競啦第六級、舞啦彩球團體、彩球雙人及嘻哈雙人組四項比賽，47名選手加上教練及隊職員，以及5名入選國際裁判等總計57人，將分四批抵達。

這場比賽將在23日晚7時開幕典禮，上午進行青年和特奧組比賽及成人各組場館暖場，24日各組預賽，25日決賽，當晚7時45分起至9時閉幕典禮及頒獎；比賽全程均在線上直播：https://cheerunion.org/，大會活動及賽程詳情：https://reurl.cc/0KdZ1x，現場不售票，門票每日每人45元，地點：The ESPN Wide World of Sports Complex 地址：700 S. Victory Way, Orlando, FL 34747。

中華台北隊57人分四批抵達，其中舞啦組共25人已於18日晚抵達，競啦組27人21日抵達。有關台北隊的信息，可洽台商會會長李麗玲(407)341-3535，僑務諮詢委員王成章(321)228-2951。

中華隊參加四項比賽，預賽賽程如下：彩球及嘻哈舞拉24日上午11時21分到12時17分，在State Farm Field House體育館比賽，六級競啦下午1時10分在(AdventHealth Arena South)大體育館比賽，若獲勝可晉級25日決賽。

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