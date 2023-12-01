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喬州特別會議 討論增非裔多數選區

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州眾議會重新分配和重畫委員會主席、共和黨萊維特(Rob Levertt)於特別立法會議上展示該黨提出的新選區地圖。(美聯社)
喬州眾議會重新分配和重畫委員會主席、共和黨萊維特(Rob Levertt)於特別立法會議上展示該黨提出的新選區地圖。(美聯社)

喬治亞州立法者11月29日召開特別立法會議，討論選區重畫增加非裔占多數的選區數量，以遵守聯邦法院命令。這是聯邦最高法院維持1964年投票權法案(1964 Voting Rights Act)後，南方多州一系列的選區重畫行動之一。

喬州眾議會共和黨人28日公布了一份新選區地圖。雖說喬州的非裔選民絕大多數支持民主黨，該黨在新創建的五個非裔占多數選區應具優勢，但由於其中三個將配對現任民主黨議員，這反倒使共和黨可能僅會從目前的102比78多數席位中損失兩席。

參議會共和黨人提出的新地圖則增加了兩個非裔占多數的選區，但可能仍能保留共和黨目前在參議會的33-23優勢。

尚未明朗的是新的國會選區，喬州議員被命令須重畫一個新的以非裔占多數的選區。目前，共和黨在喬州國會選區中以9比5的優勢領先。為維持這一優勢，他們必須解散唯一一個由非非裔占多數的民主黨所控制的選區，即位於亞特蘭大郊區谷內郡(Gwinnett)和富頓郡(Fulton)，由麥克巴斯(Lucy McBath)代表的第七選區。

目前尚不清楚這是否合法。聯邦地區法官瓊斯(Steve Jones)在其命令中寫道，喬州不能「透過消除其他地方的少數族裔機會選區」來解決其問題。

共和黨人表示，將遵守瓊斯的指示。「我們相信此計畫比原告在訴訟中提出的更好，且符合命令，」眾議會重新分配和重畫委員會主席、共和黨人萊維特(Rob Levertt)說。

但民主黨和一些針對選區提起訴訟者表示，共和黨人此舉沒有達到瓊斯的基準。

參議會少數黨領袖、民主黨人巴特勒(Gloria Butler)在29日的記者會上表示，「多數派提案是一場騙局，將繼續削弱喬州非裔的投票權。」

10月，瓊斯命令喬州重畫選區，以創造額外的非裔占多數選區。因為他發現共和黨人在2020年人口普查後繪製的地圖非法稀釋了黑人選票。這項裁決的原告辯稱，儘管過去十年非裔選民在該州人口中所占比例有所增加，但其選民的機會並沒有增加。

根據喬州法律，州議員必須在其選區居住一年才能當選。由於距離2024年選舉僅剩不到一年，任何人搬到另一個選區都為時已晚。

該州表示，將對聯邦法官瓊斯的命令提出上訴。如果贏得上訴，喬州可能會在2024年設立新選區，但在2026年恢復到目前的地圖。但目前，仍將由瓊斯而非共和黨人來決定立法者是否遵守他的命令。

共和黨 喬州 非裔

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