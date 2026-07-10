司法部威脅起訴馬州選務主管 警告不得協助非公民領取與投遞選票

司法部威脅馬州選舉官員說明州與地方層面確實遵守聯邦選舉法律，圖為馬州一處小學投票所。(路透)

聯邦司法部 日前向馬里蘭州 最高選舉官員威脅提出刑事指控。選舉倡議人士指出，這是總統川普及其政府施壓地方選務官員、試圖對今年秋季大選合法性製造懷疑的最新舉措。

聯邦司法部民權司助理檢察長迪隆(Harmeet Dhillon)7日向馬州 選舉行政官德馬里尼斯(Jared DeMarinis)發出一封長達七頁的信函與備忘錄。信中聚焦於馬里蘭州是否遵守聯邦關於選民資格的法律，並對非公民可能在該州選舉中投票表達關切。

迪隆在信中嚴厲警告，任何明知故犯地在州選民登記名冊中保留非公民、或協助非公民領取與投遞選票的選務官員，都可能面臨刑事責任，甚至可能觸犯涉及「合謀侵犯公民權利」的聯邦法律。

對此，德馬里尼斯採取了罕見的公開對抗態度。他將這封信形容為「一封來自司法部、威脅要逮捕我的甜蜜情書」，並強烈譴責這種企圖恐嚇全美選務官員的做法。德馬里尼斯表示：「這封信只有一個目的，那就是恐嚇和嚇唬選務官員。司法部正試圖踐踏馬州人的權利。他們在法庭上為了索取選民名冊輸了，行政部門發布了違憲的行政命令，現在又發出這封帶有威脅意味的備忘錄。」

司法部發言人次日發表簡短聲明，證實已向全美50個州及華盛頓特區發出了類似的信函，要求各州「自願且及時地履行聯邦法律義務，以確保只有公民才能在聯邦選舉中投票」。

然而，馬州選務官員與倡議團體指出，這封信函是在司法部於法庭上受挫的一天後發出的。先前，司法部曾試圖強迫馬州交出包含個人隱私與投票歷史的詳細選民數據庫，但遭聯邦法官駁回。司法部隨後在6日表明將對此案提出上訴。

據了解，司法部給予德馬里尼斯五天的期限，要求其說明馬州如何確保在州和地方層面遵守相關聯邦法律。而負責接收該回覆的官員，是新上任的民權司高級顧問莫曼(William Mohrman)。莫曼曾代表涉及佛洛伊德(George Floyd)案的明尼蘇達州警官，也是多起挑戰2020年大選結果訴訟的幕後律師之一，目前正主導司法部對馬州及喬治亞州選民紀錄的訴訟。

面對司法部的五天通牒，德馬里尼斯表示馬州「將會做出回應」，並堅稱該州的選舉完全依法運行且安全無虞。