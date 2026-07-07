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煙火未妥善處理 維州勞登郡住宅大火

特派員黃惠玲／綜合報導
維州Ashburn市的鹿跑徑(Deer Run Way)20900街區一處住宅，...
維州Ashburn市的鹿跑徑(Deer Run Way)20900街區一處住宅，4日晚間發生火災。(勞登郡消防局)

維吉尼亞州國慶夜驚傳嚴重火警，該州Ashburn市於4日國慶當晚發生一起住宅火災，火勢迅速蔓延並波及鄰近兩棟房屋，造成高達近120萬元的慘重經濟損失。消防單位調查後證實，起火原因為施放後的煙火未經妥善處置便遭丟棄。

勞登郡(Loudoun County)消防局表示，4日晚間9時30分剛過，消防單位便接獲報案，指稱鹿跑徑(Deer Run Way)20900街區發生住宅火警。當消防隊員趕抵現場時，發現該棟獨棟別墅的車庫已陷入一片火海，熊熊烈火更直接穿透屋頂。

這場大火造成三名居民因傷送醫，幸而屋內的煙霧報警器當時正常運作，及時發出警報讓住戶得以逃生；另有兩隻寵物犬在此次火災中流離失所。

勞登郡消防官員藉此案例強烈呼籲公眾：在丟棄使用過的煙火前，務必將其完全浸泡在水中；且絕對不要嘗試重新點燃未爆的「啞彈」煙火。

這並非今年國慶期間的單一事件，維州戴爾城(Dale City)當晚亦有三棟聯排別墅因煙火引發火災，導致10人無家可歸。根據美國國家消防協會(NFPA)的歷史數據統計，光是在2024年，全美就有超過3萬4000起火災是由煙火所引發，其中高達3246起屬於嚴重的建築物火災，不可不慎。

精華 FAQ

  • 消防單位調查後確認，火災源於施放後的煙火未經妥善處置便遭丟棄，疑似餘火引燃車庫與住宅結構，最後迅速擴大成嚴重火警。

  • 火勢波及原屋與鄰近兩棟房屋，總計造成近120萬元損失；另有三名居民因傷送醫，兩隻寵物犬也因此流離失所，所幸多數住戶及時逃生。

  • 勞登郡消防官員提醒，使用過的煙火丟棄前必須完全浸泡在水中，且絕對不要嘗試重新點燃未爆的啞彈，以免引發住宅或建築物火災。

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