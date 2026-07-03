維州即起嚴重超速者 須安裝限速器 全美首州落實科技執法

即日起，維州將強制要求超速慣犯安裝智慧限速裝置。(製造商Sturdy Corporation官網)

在維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)的一輛測試車內，駕駛將油門踩到了底。此時車內響起刺耳的警報聲，提醒駕駛已經超速，然而無論駕駛怎麼用力踩，車速依然死死固定在法定速限內。這並非汽車故障，而是「智慧速度輔助系統(Intelligent Speed Assistance，簡稱 ISA)」正在發揮功能。這項從7月1日啟用的裝置，也讓維州 成為全美第一個全面落實該科技執法的州。

維州這項歷史性新法，即日起賦予法官可針對「時速超過100哩的超級超速者」以及「特定超速累犯」嚴重的超速慣犯，強制要求其車輛加裝這種「智慧限速裝置」。

鄰近的華府和馬里蘭州 雖已在去年與今年通過了類似法律，其他法案也在各州醞釀或立法中，維州官方表示，維州是全美首個將此技術真正落地執行運作的州。

馬州 蒙哥馬利郡警官凱普(Patrick Kepp)說，他在2023年的一場執勤車禍中不幸失去雙腿，當時撞擊他的19歲肇事駕駛車速高達時速162哩，且早就是警方的頭痛人物。

這種ISA智慧限速器的運作邏輯，就如同防範酒駕的「酒精鎖(Ignition Interlock)」，他說，「數據證明加裝酒精鎖能大幅降低酒駕的再犯率。我們衷心希望這些限速裝置也能降低馬路上的瘋狂車速，讓所有人的道路更安全。」

前維州法官、現轉為限速器倡議者的卡西迪(Michael Cassidy)坦言，在他過去執法的費爾法克斯郡法庭上，「時速破百哩的超速罰單屢見不鮮，」他表示，對於某些超速慣犯來說，傳統的坐牢、罰款或吊銷駕照，嚇阻效果相當有限，智慧限速器正是解決這個死角的根本方針。

根據維州前任州長楊金(Glenn Youngkin)去年簽署的法律規定，法官現在有權對任何「行車時速超過100哩」的超速違規者，強制判處在車內安裝這項限速裝置。

這項科技的落地，也告慰了無數因車禍喪生的受害者家屬。來自華府的哈特(Jessica Hart)原本擁有幸福家庭，但2021年，她年僅5歲的寶貝女兒艾莉在華府一處路口慘遭撞死，這場悲劇將她推入了交通安全倡議的世界。對於新法上路，哈特表示：「對於我們這些經歷過這種慘絕人寰悲劇的家庭來說，這項法律的實施，意義非凡。」