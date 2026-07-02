佯裝聯邦秘密探員 華男涉「金條詐騙」在維州落網

勞登郡警長辦公室公布涉及金條詐騙的嫌犯，為華裔男子吳俊傑(Junjie Wu，音譯)。(勞登郡警長辦公室)

維吉尼亞州 勞登郡警長辦公室日前成功破獲一起專門針對老年人的「金條詐騙案」，並逮捕了一名來自馬里蘭州蓋瑟斯堡(Gaithersburg)的29歲華裔 男子吳俊傑(Junjie Wu，音譯)。

警方表示，吳俊傑目前被指控涉嫌意圖詐欺獲取錢財、共謀重罪，以及在公共場所配戴面具掩人耳目等罪名。吳嫌目前被關押於勞登郡成人拘留中心，且不得保釋。

根據警長辦公室調查，這起新興的「金條詐騙」手段極其惡劣且環環相扣。受害者起初都是電腦突然跳出警告視窗，宣稱「系統已遭到嚴重駭客入侵」，並指示他們立刻撥打畫面上提供的「蘋果客服(Apple Support)」或技術支援專線。

當受害者驚慌失措撥打電話後，電話另一頭的詐騙份子便會假冒成「金融犯罪調查員」，煞有其事地聲稱受害者的銀行與投資帳戶正處於極度危險之中，隨時會被盜刷。

隨後，嫌犯會要求受害者將名下所有資金轉移到一個宣稱是「聯邦準備銀行(Federal Reserve)」的國家安全帳戶。為了躲避銀行臨櫃行員的關切，詐騙集團竟指示受害者先將所有存款提領出來，並全數購買成實體「金條」。最後再由嫌犯親自充當「聯邦秘密探員」，與受害老人相約見面，將大筆金條當面騙走。

針對此類日益猖獗的科技與實體混合型詐騙，勞登郡警長辦公室特別發布以下四大聲明，呼籲民眾提高警覺：

政府機構絕不要求購買黃金： 沒有任何真正的政府或執法單位會要求民眾購買金條、加密貨幣或遊戲點數來「保護」資產。聯邦準備銀行也絕不開設個人帳戶。

電腦跳出警告皆為虛假： 所有宣稱電腦被駭、要求回撥特定電話或下載遠端控制軟體的彈出式視窗，百分之百都是詐騙陷阱，切勿點擊。

刻意營造恐慌與保密形同犯罪： 詐騙集團通常會營造「情況緊急」的恐慌感，並嚴厲要求受害者「不准告訴家人或警察」。遇到此類要求請立刻掛斷電話。

巨額交易前務必與家人商量： 在進行任何大額或不尋常的財務轉移前，請務必與信任的人討論，且絕對不要將現金或黃金當面交給面交的陌生人。

勞登郡警方呼籲，任何人若有關於此案的線索，或懷疑自己與家人遭遇了類似的詐騙手法，請立刻致電勞登郡警長辦公室(703)777-1021報案。