維州、馬州、華府 7/1起多項新法上路

維州7月1日起執行的新法，規定雇主不得以「舉報移民身分」威脅員工。(pexels)

大華府 地區(DMV)從7月1日起一系列民生與法治新法生效。新法涵蓋維吉尼亞州的執法限制、馬里蘭州的校園手機禁令，以及華府的基本工資調升。其中維州 規定雇主不得以「舉報移民身分」威脅員工的新法，受到移民社區高度關注。

維吉尼亞州

明確畫分地方警力與ICE的互動界線：新法規定地方機關僅能在持有搜索票或傳票時配合ICE。ICE執法時須有清晰識別，且嚴禁在學校、宗教場所、法院或正在投票的投票所進行執法。

禁執幹員配戴面罩： 執法人員在維州值勤時不得遮住面部。此法旨在防止過去部分ICE探員戴面罩隱匿身分。對此，司法部(DOJ)已提起訴訟，挑戰限制 ICE合作及禁戴面罩兩項新法的合憲性。

更生人前科紀錄清除法(Clean Slate Law)： 新法將自動封存約10萬筆輕罪前科紀錄，包含分發大麻、非法侵入和商店盜竊等，若屬較嚴重的輕度重罪，只要當事人保持10年無犯罪紀錄，亦可申請請願封存。

保障移民勞工： 擴大對移民勞工的保護，雇主不得以「舉報移民身分」威脅員工以阻止其申訴欠薪或違反最低工資。

租屋族權益保障： 房東必須接受房客以支票或匯票支付房租與押金，且收取的金流處理費不得高於實際成本，在多數情況下亦不得向住戶強收房屋維修費。

馬里蘭州

校園手機全面禁令： 新法強制規定所有學校必須在2027-2028學年度前，全面實施「從早自習到放學鐘響(Bell-to-bell)」的手機禁用令。學生在校園內(含午餐與下課時間)必須收起手機、平板、智慧手表及無線耳機，且禁用社群媒體。

嚴禁宰殺賽馬： 新法規定，賽馬所有者若明知或理應知道賽馬將被載往商業屠宰場宰殺牟利，如進行購買、販售、轉讓或運輸該賽馬，即屬違法。

華府

一般員工與小費員工時薪調高： 一般員工最低工資由原本的每小時17.95元調高至18.40元。小費勞工的底薪由每小時10元調升至10.30元。若底薪加小費後仍未達一般標準最低工資18.40元，雇主必須依法補足差額。