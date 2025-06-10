建軍250年 陸軍6月14日華府閱兵信息公布

陸軍公布14日的閱兵儀式與相關活動地圖。(陸軍官網)

6月14日，數百輛軍用車輛與軍機將浩浩蕩蕩現身華府 街頭與天際，這場盛大軍演旨在慶祝美國陸軍建軍250周年，該活動雖將帶來顯著的交通管制與財政支出，但川普 政府表示，此舉不僅能弘揚陸軍歷史、提振國民軍事自豪感，更有助募兵宣傳。

該活動的幾大關鍵信息如下：

閱兵時間：閱兵儀式將於晚間6時30分至7時30分舉行，但後續活動包括7時30分在總統公園南草坪舉行的音樂會、晚間9時45分的煙花施放。當日早上9時30分將率先舉辦體能競賽，上午11時起在國家廣場啟動嘉年華活動，內含NFL兒童體驗區、軍事演示等豐富內容。

活動地點：主會場設於國家廣場及周邊區域。閱兵路線始於西北區23街與憲法大道交會處，沿憲法大道向南行進，至15街與憲法大道收尾。陸軍部建議最佳觀賞區為憲法大道南側。嘉年華場地則位於閱兵終點附近的廣場區域，入口設於西北區7街。

活動費用：全程免費開放，但陸軍部提醒預先通過「America250」活動官網登記，以加速安檢流程。

閱兵亮點：陸軍最精銳裝備將集體亮相，包括艾布蘭坦克(Abrams tanks)、帕拉丁自走炮(Paladins)、史崔克裝甲車(Strykers)，以及黑鷹(Black Hawk)、阿帕契(Apache)及契努克直升機(Chinook helicopters)等。官網已公布完整裝備清單與圖片。另有6600名現役與退役軍人組成方陣，壓軸節目為陸軍「金色騎士」跳傘隊的特技表演。

交通管制：具體封路方案將由特區警方本周公布。需特別注意的是14日晚間維吉尼亞州 阿靈頓的雷根國家機場將暫停航班起降90分鐘。

活動預算：預估耗資2500萬至4000萬美元。陸軍部解釋，預算浮動主因在於重型坦克可能對特區道路造成的損壞程度尚難預估。