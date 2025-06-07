廢82計畫聲起 華府議會緩漲小費員工時薪

旨在逐步取消小費員工最低時薪的華府「82計畫」，將暫停實施90天。(大華府餐廳協會臉書)

華府 日前因一項關於「82計畫」(Initiative 82)是否繼續施行，於市議會聽證會中引發激烈爭論，這項由選民投票 通過的法案，旨在逐步取消小費 員工最低薪資制度，然而受到物價高漲及大環境挑戰重重的情勢影響，使面臨經營壓力的餐飲業東主大力支持將該政策延後執行。

5日的議會大廳座無虛席，數百名持對立觀點的居民、餐廳業主和員工，在這場持續至深夜的馬拉松式聽證會上輪流發言。這場聽證會召開前一天，華府議會剛以8比4的投票結果，推遲原定7月1日實施的小時工資上調計畫，該案原本要將最低時薪從10元漲至12元，議會希望調薪措施至少延遲至10月再執行。

華府是在2022年，透過全民公投通過「82計畫」，該條例取消了小費員工最低工資，當時備受餐飲業批評，稱將導致該行業走入死亡。支持暫停「82計畫」者稱此舉是必要的緩衝，反對者則指責其背叛了選民意志。

大華盛頓餐廳協會主席湯恩謝德(Shawn Townsend)說，華府一帶因為該新規定，在去年失去1800個全職餐飲工作。他主張不能讓善意的政策，卻無意中傷害本應幫助的對象。

但許多小費工人對此說法提出反駁，稱該法案行之有效，廢除將釋放危險信號。咖啡師弗洛倫西(Joseph Florence)直言，廢除82號倡議意味著雇主可以合法降低員工薪資，「這將影響我支付房租和攻讀研究生期間的生活能力。」

華府市長包瑟則進一步提議在2026財年預算中，徹底廢除該項倡議，代之以餐廳銷售稅臨時減免政策來緩解經營壓力。

部分業主坦言正面臨漲價、加收服務費或關店的艱難抉擇。酒保托雷斯(Valerie Torres)說，餐館業主可能將不得不加收服務費因應，雖然老闆們並不情願這麼做，但在人力成本上升和收入減少的雙重壓力下，別無選擇。

「公平薪資」(One Fair Wage)倡導組織現正動員全市小費工人捍衛法案，一名從業者作證稱，餐廳完全可以在盈利的同時支付員工應得報酬。

提出延遲緊急立法的議員麥克達菲(Kenyan McDuffie)表示，需要時間評估經濟影響，但第四區議員喬治(Janeese Lewis George)抨擊該程序「違背民主」。

目前82號倡議的下一階段實施已暫停90天，議會預計將在今夏表決預算時重新審議此事。