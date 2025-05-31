華府龍舟賽波多馬克河登場 國務院副助卿現身助陣

華府龍舟賽31日在波多馬克河登場，以「駐美國台北經濟文化代表處-玉山」（TECRO/YUSHAN）為隊名參賽的軍事代表團全力衝刺。(中央社)

適逢端午節 ，華府 龍舟賽今天在波多馬克河登場，共有39支隊伍共襄盛舉。台灣駐美副代表姜森、美國國務院東亞副助卿凱文．金（Kevin Kim），以及捷克、巴拉圭駐美官員也出席活動，為龍舟點睛，正式拉開比賽序幕。

年度華府龍舟賽原訂5月17日舉行，但因天候不佳順延至今天，開幕典禮由蔡家武館帶來傳統舞獅表演炒熱氣氛，象徵吉祥與力量。

活動吸引不少政要出席，包括美國國務院東亞及太平洋事務局副助卿凱文．金、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、捷克駐美大使斯塔塞克（Miloslav Stašek）、巴拉圭駐美代辦巴艾茲（Oscar Baez）等人為龍舟點睛，拉開比賽序幕。

主辦單位「大華府台美文化協會」執行長胡兌昀致詞表示，「非常感激能在端午節當天，在這裡與大家一起慶祝」。華府龍舟賽已成為當地重要體育盛事，吸引超過1000名選手參與。

姜森致詞表示，今天共有來自美國各州、甚至加拿大和其他國家的隊伍一同競技，是一項了不起的成就。除了龍舟競賽，活動也包括觀光 展示攤位，還有機會品嚐端午節傳統美食粽子。

華府龍舟賽邁入第22屆，今天原本豔陽高照的天氣，到了中午卻突然下起大雨，導致比賽一度中斷，直到雨勢緩和才繼續進行。

駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）今年共籌組9隊參賽，包括以「駐美國台北經濟文化代表處-玉山」（TECRO/YUSHAN）為隊名的軍事代表團，以及政治組跟捷克駐美人員組成的「速度靠實力」（Speed through Strength）。

其中，以「玉山」為隊名的駐美軍事代表團是常勝軍，除了請教練指導團員，也在陸上、水上進行多次練習，準備功夫十足。今天身穿深色「戰服」的「玉山」隊不負眾望，最終奪下總冠軍。

「大華府台美文化協會」表示，賽事分為社區、工商團體、政府機關、教育單位及青少年組，原本設有200公尺及500公尺競賽項目，但後來500公尺因安全考量臨時取消。

今年參賽陣容多元，涵蓋各界菁英、社區代表、外交人員、媒體工作者、華府地區僑團與校園團隊，還有抗癌鬥士、聾啞人士組成的隊伍參賽。所有參賽隊伍皆由專業教練指導進行兩次賽前練習，以熟悉河域特性與比賽節奏。