華府收購華埠旁球場 2球隊續留至2050年

華府市府計畫投資5億多元跟Monumental Sports and Etertainment集團攜手翻新Capital One Arena。(Monumental Sports and Etertainment集團提供)

華府市長包瑟21日宣布,將以8750萬元從Monumental Sports and Etertainment集團手中購買Capital One Arena,然後將其出租給華盛頓奇才隊(Washington Wizards)、華盛頓首都隊(Washington Capitals)兩大球隊作為主球場。這項方案需經過華府特區 議會批准,並將啟動一系列翻新工程,資金將由市府及Monumental Sports and Etertainment共同負擔。

依照合約,兩支球隊也將留在華府直到2050年。

馬里蘭大學財務學院院長佛肯德爾(Michael Faukender)表示,華府擬購買Capital One Arena體育館並協助提供翻新資金的計畫,將有助於活化周遭的華埠 及畫廊廣場(Galley Place)。佛肯德爾表示,場館周圍地區的改變及投資 ,將可刺激曾經繁榮的地區經濟。

他說,一般而言,當人們到球場參加活動時,不會僅僅去看球賽或其他活動、表演,而會提早到會場,到附近餐廳用餐,也會在活動後留下來在附近酒吧消費,如果他們是其中一支球隊的忠實粉絲,更會想住得離比賽球場近些,而活絡球場附近的房市。

華府也能從餐廳產生的銷售稅收入中獲益,如果球場翻促使更多球迷入住酒店,那麼酒店住宿稅的收入也會讓市府收入增加進帳。

他還提到,附近商家也將有機會受惠,藉此助解決許多聯邦政府員工仍在家工作造成的地方商業生意冷清的影響。他表示,華府擁有體育館的另一個好處是,如有必要,市府可重新利用體育館,例如發生緊急狀況的話,體育館即可立刻作為其他用途。

不過,也有專家抱持完全不同的想法,巴爾的摩馬里蘭大學經濟學教授寇特斯(Dennis Coates)則提出了相反意見,他說,市府購買體育館的做法並不常見,「至今沒有證據顯示興建一座體育館,更不用說翻新一座體育館,會對社區產生任何明顯影響。」

寇特斯表示,緊鄰球場周圍的社區,其房地產價值可能會上升,但「離球場及設施不遠的社區,可能就將因此消失。」他說,這確實是一個重新分配的做法,一些社區因此受惠的同時,其他社區就可能因此受損。此外,翻新球場內都會有自己的餐廳、商店,屆時球迷未必會到球場周遭的商家消費。