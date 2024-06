馬州瓦斯、電力配送費 14年來漲數倍

巴爾的摩瓦斯及電力公司的配送費,在過去14年間大幅增長。(BGE臉書)

一份新的報告顯示,從2010年以來,馬里蘭州 一些最大的公用事業單位,已將用戶的瓦斯費、電費費率提高了兩到三倍,遠遠超出了通貨膨脹 率。

馬州 公用事業監督組織「人民顧問辦公室」(The Office of the People's Counsel)表示,包括巴爾的摩瓦斯及電力公司(Baltimore Gas and Electric,BGE)、Pepco及Delmarva電力公司等Exelon旗下所屬的子公司的用戶,在電費、瓦斯費增長方面受到最大衝擊,該顧問辦公室呼籲有關單位應對此採取措施因應。

人民顧問辦公室律師拉普(David Lapp)說,電費帳單的最終金額由多種因素決定,其中電力公司控制的部分稱為「配送費」(delivery rate)。根據分析,巴爾的摩瓦斯及電力公司的「配送費」在過去14年間,增長超過兩倍,而Pepco及Delmarva電力公司的配送費,也提高了一倍多。

拉普表示,馬州大多數的最大公用事業的用戶,正面臨驚人的電力及瓦斯輸送成本增長,「這些增長反映公用事業將更多資金運用在擴大基礎設施,其中包括了瓦斯,而這種做法跟州府應對氣候變化的努力背道而馳。」

拉普提到,除了Exelon子公司大幅提高配送費,導致用戶電費、瓦斯費激增外,其他馬州公用事業的費率漲幅都沒有這麼大,在電力供應方面,例如First Energy子公司Potomac Edison的費率增長跟通膨基本一致,從每千瓦時(kilowatt-hour)1.7分提高到2.2分;而Pepco的費率同期增長到超過3.5分。

該報告發現瓦斯公司也存在類似電力供應公司的差距,其中馬州規模僅次於巴爾的摩瓦斯及電力公司的華盛頓瓦斯公司(Washington Gas),配送費率的上漲幅度,僅為BGE漲幅的一半。

拉普表示,這份報告提出了一項嚴肅問題:為什麼公用事業公司的服務區域雖然不同,但費率增長會出現如此大的差距?

除了Exelon的配送費飆漲外,馬州第三大瓦斯公司哥倫比亞瓦斯(Columbia Gas)的配送費漲幅更高居冠軍,該公司的配送費從2010年每度30分,攀升到今年每度1元。

拉普說,配送費的快速增長,跟公用事業公司再如變電所、電線桿、瓦斯管道等基礎設施的支出大幅增加有關,「我們不會質疑他們確實需要維修並安裝新設備,但維修速度、時間安排應符合用戶利益。」他表示,「州府必須有效監管公用事業,尤其是馬州公共服務委員會以及州議會。」