全美不適合開車城 費城高居第4 芝城、亞城列前10

下班尖峰時間從芝加哥開車出城，都得經歷漫長的塞車。(特派員黃惠玲／攝影)

塞車可說是駕駛最無奈的經歷，根據福布斯(Forbes)新出爐的「最不適合開車城市」榜單，美中地區的芝加哥 ，以及美東的費城 ，還有美東南區的亞特蘭大 ，都進入該排行榜的前十名。

過去一個月進出芝加哥市的駕駛，幾乎都在90/94高速公路經歷塞車夢魘，除了公路施工，隨著戶外活動季節到來車流增加，陷入車陣動彈不得的機率又再次提高。芝加哥在福布斯榜單中排名全美第七，其中包括長交通時間、高汽油花費都名列前茅。

在整體駕駛經驗方面，芝加哥名列全國第三糟。芝城的平均通勤時間為34分30秒，全美第五高。報告指出，芝加哥駕行駛6哩平均需要花17分鐘。

此外，芝城還跟紐約市、華府、波士頓等幾個城市，並列為全美市中心平均車速最慢的城市，每小時車速僅11哩。

福布斯報告顯示，芝加哥駕駛因為交通阻塞而花費的汽油費，每年高達2618元，高居全美第一。

福布斯雜誌使用了15項指標，對全美47個城市進行比較，這些指標涵蓋四個類別：駕駛體驗、安全性、擁有車輛的成本及汽車維修費用。

排名全美最不適合開車城市的前十名，依序為加州奧克蘭、佛州邁阿密、加州舊金山、德州休士頓、賓州費城、紐約州紐約市、伊州芝加哥、喬治亞州亞特蘭大、德州達拉斯、俄勒岡州波特蘭。

邁阿密的車險費用高、通勤時間長，加上尖峰時段車速緩慢，在此榜單高居第二，福布斯調查指出，該地區的車子保費每年平均達4628元，且每個駕駛平均每年花掉105小時在塞車。

費城尖峰時間開車的時速僅21哩，在全美排名第三慢；費城駕駛因為塞車而花掉的汽油費，每年平均約1925元；駕駛每年花在塞車時間為114小時，全美第四多；當地的汽車保險費用也不低，平均每年為3754元。

亞特蘭大堪稱開車罪危險的城市之一，當地每年致命車禍的數量相當高，平均每10萬個亞城市民，致命車禍數達16.36。。亞城駕駛平均每年塞車要花掉74小時。此外，每年平均汽油開銷為1257元。