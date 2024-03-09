華男遭棄屍華府 芬太尼致命

陳志勇。(訃告截圖)

去年底一輛白色保時捷車在華府 西北區小巷棄屍，過程被監視攝影機拍下因而引起高度關注的41歲麻州居民陳志勇(Alan Chi Chen)死亡案件，經華府法醫7日公布屍檢結果，確認陳志勇因芬太尼(fentanyl)及乙醇(ethanol，俗稱酒精)的綜合毒性作用致死。

陳志勇是在去年11月30日的清晨，陳屍在W街100街區的巷弄。陳志勇的家人告訴華府福斯電視台，稱死者從事廣告和銷售工作，經常因為工作關係到華府停留。

發現屍體地點附近的監視攝影機拍下了嫌犯棄屍的全部過程，當時陳志勇的屍體被從汽車後座拖出，然後拉進小巷內棄屍，根據這段令人不寒而慄的監視影片，當嫌犯把陳拖入小巷時，陳志勇的雙腳拖地且雙臂懸在空中，嫌犯棄屍後，隨即開著白色保時捷休旅車離去。影片顯示，嫌疑人當時穿著雪衣且戴上了連著雪衣的帽子。

視訊監控在11月29日晚上11時後的某個時間拍下了這一事件，據報趕到現場的警方發現陳已經沒有生命體徵，陳志勇當時穿著藍色牛仔褲和黑色鞋子，並拿著一支潤唇膏。

根據警方指出，該部白色車車主為陳志勇，但涉案的這部車輛至今下落不明。

陳的姑姑說，陳志勇被發現時，身上沒有錢包或駕照 ，「我們不知道為什麼？你知道嗎？我們非常傷心，社會不安全，外面有很多犯罪，這真的很糟糕。」

芬太尼問題造成越來越多的社會問題及死亡，拜登 總統7日在國情咨文中，要求國會加強對芬太尼販運的處罰，但共和黨議員對此不滿表示，總統必須採取實際行動。

眾議院能源和商業委員會主席麥克莫里斯·羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)表示，拜登應加強邊境管制，並向參議院施壓通過「停止使用芬太尼法案」(HALT Fentanyl Act)，該法案將永久把合成鴉片類藥物及其化學類似物列入最嚴格管制的藥物清單。

芬太尼是一種合成鴉片類藥物，每年造成數萬人死亡，芬太尼也因此成為美國用藥過量危機的罪魁禍首。

墨西哥販毒集團通常從中國進口製造芬太尼的化學品，然後將含有芬太尼的藥物壓制成假藥丸，導致一些美國人在毫無戒備的情況下服用致死。