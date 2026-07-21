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芝大民調：芝市長強森連任支持率僅13.6%

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市長強森。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長強森。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市長強森(Brandon Johnson)至今尚未宣布是否投入2027年市長選舉，但芝加哥大學曼蘇托城市創新研究所(Mansueto Institute for Urban Innovation)委託進行的一項權威民調顯示，僅13.6%的芝加哥選民希望強森再次參選，這也意味著強森爭取連任，將面臨極為艱困的選戰。

這項民調顯示，除了不到14％的選民希望現任市長強森再次參選外，另有58%的受訪者表示，對於強森再次競選市長「並不感到期待」。

此外，強森的施政滿意度也持續下滑，目前僅23%，低於去年12月的25%，反映市民對其施政評價進一步惡化。

曾任芝加哥市議員、現已退休的芝加哥伊利諾大學(University of Illinois Chicago, UIC)政治學教授辛普森(Dick Simpson)表示，強森若想扭轉局勢，必須盡快取得重大施政成果。

辛普森說：「他需要非常迅速地取得幾項重大勝利。現在不只是白人對他不滿，而是所有族裔群體都有相同情況，這讓他的處境更加困難。」

目前已有至少九人宣布將角逐2027年芝加哥市長選舉，而這份民調也顯示，選民對兩位重量級潛在人選抱持較高期待。

其中包括尚未宣布參選的伊利諾州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)，有52%的受訪者表示期待他投入市長選戰；已宣布參選的伊州主計長曼多扎(Susana Mendoza)則以47%的支持度緊追在後。

強森日前則表示，目前仍未決定自己的政治未來。他說：「我還沒有宣布任何決定，也沒有設定何時會公開我的參選意向。」

辛普森分析，這份民調結果可能促使強生重新思考是否競選連任，同時也可能鼓勵更多仍在觀望的政治人物投入2027年芝加哥市長選戰。

精華 FAQ

  • 民調顯示僅13.6%選民希望強森再次參選，且58%受訪者對他參選並不期待，代表他的連任基礎相當薄弱，若出馬將陷入艱困選戰。

  • 他目前的施政滿意度只有23%，較去年12月的25%再度下滑，顯示市民對其執政表現的觀感持續轉差，支持力道也在減弱。

  • 尚未宣布參選的州務卿詹雅斯獲52%期待，已宣布參選的主計長曼多扎則有47%，顯示選民對替代人選興趣濃厚，可能進一步壓縮強森空間。

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