全美首例 伊州強制AI實驗室通過第三方審計

伊州州長普立茲克(前左四)簽署法案，強制要求大型人工智慧(AI)實驗室，必須針對其安全計畫取得第三方審計。(州長臉書影片截圖)

伊利諾州 民主黨籍州長普立茲克日前簽署了一項開創性的法案，使伊州 成為全美第一個強制要求大型人工智慧(AI)實驗室，必須針對其安全計畫取得第三方審計的州。

普立茲克簽署的這項法律，名為「人工智慧安全措施法案」(Artificial Intelligence Safety Measures Act，S.B. 315)。他發表聲明指出，廣大民眾「渴望獲得保障，免受人工智慧帶來的風險影響」。

該法案借鏡了加州 與紐約州的類似立法，但其規範更進一步：強制要求年營收超過5億元的前沿AI實驗室(frontier labs)，每年必須提交其安全計畫的第三方審計報告。普立茲克補充表示，引入第三方評估的目的，是為了確保由「不具備財務利益衝突的合格專家」來對這些AI企業實施有效的監督。

與加州及紐約州的立法相仿，該法案同樣要求大型前沿開發商必須制定、公布並逐年更新一項AI框架，其中須包含對毀滅性風險、網路安全等面向的評估。該法案於今年稍早獲得伊州議會跨黨派的支持並順利通過，同時也獲得了ChatGPT開發商OpenAI，以及打造出指標性Claude模型的Anthropic兩家科技巨頭的背書。

普立茲克表示：「隨著AI系統的功能日益強大，而聯邦政府卻遲遲不願介入，各州有責任保護我們的子民免受AI帶來的危險，同時仍能善用這項技術所蘊含的獨特潛力。」

由於受到黨派以及黨內路線爭議的影響，華府聯邦政府在推動多數AI相關立法跨越終點線的進程上，目前仍陷入停滯。雖然多數AI實驗室更傾向支持全國統一的AI安全框架，以避免各州法律變成拼布式的混亂法規，但在國會毫無作為的情況下，OpenAI和Anthropic等公司目前已轉向支持各州的立法工作。

上個月，聯邦眾議院曾提出一項包含部分聯邦優先路徑(preemption)的跨黨派AI框架草案，但至今依然面臨不小的阻力。

Anthropic州與地方政府關係負責人費南德茲(Cesar Fernandez)對此表示，伊州將「AI 透明度要求」與「外部驗證機制」相結合的作法，「是朝向這項技術所渴求的問責制邁出的重要一步」。