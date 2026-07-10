芝加哥移民逮捕激增 移民權益組織籲勿獨自出庭 提4大防範建議

ICE探員近期在芝加哥地區的執法活動增加。(美聯社)

根據芝加哥 多個移民 倡議組織指出，近幾周來，芝加哥地區目擊移民局探員與逮捕無證移民的通報案件顯著增加，顯示自聯邦政府 結束「中途島閃電戰」(Operation Midway Blitz)的大規模執法行動後，移民執法活動出現新一波高峰。

移民法律倡議機構「復活計畫」(The Resurrection Project)的統計數據指出，今年6月份該機構接獲的移民法律援助轉介案件達170件，較5月份的約100件大幅成長。與此同時，「組織社群反驅逐出境」(Organized Communities Against Deportations)的領導與發展專員瓦加斯(Evelyn Vargas)表示，地方團體在5月份核實了約45起移民逮捕事件，幾乎是4月份的兩倍，而這股增長趨勢在6月仍持續蔓延。

瓦加斯指出：「街頭逮捕和法院逮捕(包括交通法庭與家庭暴力法庭)的案件均有所增加。移民局探員似乎正針對特定個人進行逮捕，但我們目前仍不清楚他們挑選目標的標準。」組織者普遍表示，由於許多案件未被通報，目前的統計數據顯然低估了實際的逮捕人數。

倡議人士表示，自去年12月「中途島閃電戰」執法行動以及其他城市的大規模行動結束以來，聯邦移民探員已轉向更加低調、隱密的逮捕手段，但他們在芝加哥大都會區的蹤跡卻愈發明顯。日前，蓋奇公園(Gage Park)、皮爾森(Pilsen)、洪堡公園(Humboldt Park)和奧爾巴尼公園(Albany Park)等地均有聯邦執法人員出沒的通報，並至少逮捕了三名人員。

此外，儘管庫克郡執法部門與伊利諾州法律明令禁止在法庭內外進行移民逮捕，執法探員仍多次試圖強行進入四處庫克郡法庭拘捕出庭的無國籍人士。同時，常規的移民定期報到(ICE check-ins)也成為逮捕陷阱，部分前往報到的移民家庭甚至面臨全家遭到拘留的命運。

針對新一波執法風暴，移民權利團體提出四大防範建議：

記錄並通報執法行蹤： 若目擊移民局執法，應立即向「伊利諾移難民權利聯盟」(ICIRR)的家庭支持網絡熱線(855)435-7693通報，以啟動社區快速反應機制。

尋求專業法律評估： 家中有無證移民者應提前與律師諮詢，確保信任的親友知曉其身分外國人號碼(A-Number)，以便在被捕時追蹤拘留地點。

切勿獨自前往報到： 前往移民局報到或法庭出庭時，強烈建議由律師或志工陪同。

善用視訊遠距出庭： 在與律師商討後，若符合條件，可向庫克郡公設辯護人辦公室申請遠距視訊出席地方刑事或常規法庭聆訊，避免在法院大樓附近遭捕。