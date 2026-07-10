芝城華埠夏令會 7/25、7/26永活街登場

今年華埠夏令會的主辦單位以及贊助商，共同宣布活動日期為7月25日、26日。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 特別活動委員會、芝城 華埠基金會與多個贊助單位，日前聯合宣布第47屆「華埠麥當勞 夏令會」將於25日、26日，在南華埠永活街舉行。今年夏令會預計有80多個攤位共襄盛舉，屆時將掀起華埠今夏消費熱潮。

這場在華埠附近「蒙古烤肉店」舉行的發布會，華埠特別活動委員會創辦人李雙振、華埠特別活動委員會共同主席黃婉嫻與翁瑞興、美中餐飲協會會長鄭時坦、冠名贊助商麥當勞代表Mary Toomer及Lauren Wesley、愛迪生電力公司社區外展代表Michelle Alber、伊州財長方仲華辦公室主任Richard Greenfield、金鋒賭場(Wind Creek Casino and Hotel)代表Ken Harris、中華會館行政主任司徒芳與英文秘書陳莉莉、亞裔文化中心校長徐婕雯，還有兩名第九警分局警官都出席了活動。

冠名贊助商麥當勞代表Lauren Wesley(右立者)表示，今年麥當勞攤位將有更多驚喜，左為華埠特別活動委員會共同主席黃婉嫻。(特派員黃惠玲／攝影)

Lauren Wesley表示，麥當勞已經19年參與支持城華埠夏令會，她說今年將帶來更多驚喜，希望大家踴躍造訪麥當勞攤位。伊州財長辦公室主任Richard Greenfield則呼籲大家別忘了到其攤位，登記尋找是否有遺忘財產在伊州財庫。

鄭時坦(右)介紹吃魚丸比賽，左為華埠特別活動委員會共同主席黃婉嫻。(特派員黃惠玲／攝影)

鄭時坦表示，今年將繼續舉辦吃魚丸比賽，時間為26日下午3時，冠軍可拿到300元獎金。

7月25日華埠夏令會的時間從早上10時至下午10時，並於當天下午1時舉行開幕式。26日則從早上10時至下午7時，地點沿永活街的24街至「天下為公」牌樓一帶。

華埠夏令會攤位豐富多樣，從各式中西美食、精美禮品、家庭用具、服飾鞋子、盆栽、遊戲等多有，活動也將推出精彩節目演出。