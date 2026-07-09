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伊州庫克郡高溫 醫檢證實已有4人熱死

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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上周高溫，許多民眾在戶外時，紛紛在水柱下沖涼降溫。(美聯社)
上周高溫，許多民眾在戶外時，紛紛在水柱下沖涼降溫。(美聯社)

伊利諾州庫克郡(Cook County)醫檢所的最新證實，當地因近期持續高溫熱浪襲擊，已出現第四起與高溫相關的死亡病例。

第四名罹難者為居住在艾文斯頓(Evanston)的69歲男性。紀錄顯示，該名男子於7月1日不幸過世，但直到本5日醫檢所才判定其死因為熱傷害。由於截至6日下午為止，當局仍未能成功通知其家屬，因此尚未對外公開其姓名與資料。

芝加哥警方先前已公布了前三名已確認身分死者。這三名死者均患有不同的潛在健康疾病，並在極端高溫的催化下引發了致命併發症：

第一位死者為57歲的羅德里奎茲(Mike Rodriguez)，他於2日被發現倒臥在南亞珠大道(South Archer Ave.)3200街區的一棟住宅內，當時已無生命反應。隨後被緊急送往斯特羅哲醫院(Stroger Hospital)搶救，仍被宣告不治身亡。

第二位死者為44歲的岡薩雷茲(David Gonzalez)，2日倒在西68街(West 68th St.)2700街區的一處民宅，被送往聖十字醫院(Holy Cross Hospital)後於4日死亡。

第三位死者則為71歲的惠格漢(Barbara Whigham)，她於3日倒臥在西70街(West 70th St.)1000街區的住宅內，經送往芝加哥大學醫學中心(University of Chicago Medical Center)宣告不治。

根據美國國家氣象局(NWS)氣象預報中心(CPC)發布的最新官方氣候展望，芝加哥及中部地區的下一波顯著極端高溫風險，預計將落在7月中旬至下旬期間，官員再次呼籲提前做好防暑準備。

精華 FAQ

  • 根據庫克郡醫檢所最新證實，當地因近期持續高溫熱浪，已出現第4起與高溫相關的死亡病例，累計確認4人熱死。

  • 最新死者是住在艾文斯頓的69歲男性，紀錄顯示他在7月1日過世，但直到5日才被判定死因為熱傷害，且截至6日下午仍未通知家屬。

  • 美國國家氣象局氣候展望指出，芝加哥及中部地區下一波明顯極端高溫風險，預計落在7月中旬至下旬，官員因此呼籲民眾提前做好防暑準備。

庫克 芝加哥 伊利諾州

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