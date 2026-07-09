滬芝姊妹情誼41載 「閱讀蘇州河」新書芝城首發

吳悅舟(左至右)、朱一寧、王保東、陳怡群、金恩出席了新書發表會。(特派員黃惠玲／攝影)

上海市人民政府新聞辦公室日前在芝加哥文化中心千禧公園廳，舉辦「發現上海-閱讀蘇州河」(Discover Shanghai-Citywalk along Suzhou Creek)新書首發，同時推出「魅力上海」城市形象推廣活動，藉此展現上海深厚的歷史與文化底蘊，更呼應了上海與芝加哥長達41年的姊妹市情誼。

發布會由上海新聞出版發展有限公司副總經理吳悅舟主持，中國駐芝加哥總領館總領事王保東、上海市委外宣辦主任陳怡群、芝加哥姊妹市國際關係會上海委員會共同主席薛峰，以及「閱讀蘇州河」作者朱一寧等人均出席了盛會。

漫步蘇州河作者朱一寧(左)贈書給芝加哥姊妹市國際關係會上海委員會共同主席薛峰。(特派員黃惠玲／攝影)

作者朱一寧新書介紹多處城市地標。(特派員黃惠玲／攝影)

「發現上海-閱讀蘇州河」英文版作者朱一寧，曾分別在芝加哥、上海住過，他在會上分享稱，上海的蘇州河(原名吳淞江)與芝加哥河有著驚人相似處，例如兩條河流都流經市中心，且是各自城市的母親河，同時兩座城市都經歷過工業大城的發展，之後蛻變為現代濱水文化景觀。

朱一寧介紹了蘇州河畔的故事時表示，自己多年來漫步河畔、尋訪居民，將傳統與現代交織的上海記憶凝聚成書。書中不僅著墨於兩岸歷史建築的保護與活化，更記錄了如「四行倉庫」等抗戰史料的變遷，揭示了上海在華麗摩天大樓背後的歷史文化底蘊。

王保東致詞時指蘇州河見證了上海的變遷、中國的發展，也記錄了中美關係的風雨歷程。他說，50多年前在當地簽署的「上海公報」開啟了中美關係正常化的大門；而近期兩國元首在北京會晤，更為雙邊關係注入了新的戰略指引。他期盼未來能有更多類似作品，為雙邊民間友好注入源頭活水。

陳怡群說，此書是介紹上海系列叢書的第一本，未來官方將支持創作更多作品，向世界傳遞有溫度、有親和力的上海故事。

活動現場除了新書發布，亦同步展示了蘇州河沿岸的老建築圖片，並介紹了響油鱔絲、白斬雞等特色上海菜，以及扯鈴子、跳筋子等傳統民間遊戲，全方位展現了上海的「歷史深度」與「文化廣度」。

獨立出版商集團客戶經理金恩(Rita King)也表示，期待透過此次合作，拓展美國民眾的知識邊界，深化兩國文化相互理解。

陳怡群向王保東介紹展出的新書以及相關文創產品。(特派員黃惠玲／攝影)

企業家塔爾(左)與朱一寧(右)針對上海、芝加哥兩座城市對話。(特派員黃惠玲／攝影)