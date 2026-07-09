滬芝姊妹情誼41載 「閱讀蘇州河」新書芝城首發
上海市人民政府新聞辦公室日前在芝加哥文化中心千禧公園廳，舉辦「發現上海-閱讀蘇州河」(Discover Shanghai-Citywalk along Suzhou Creek)新書首發，同時推出「魅力上海」城市形象推廣活動，藉此展現上海深厚的歷史與文化底蘊，更呼應了上海與芝加哥長達41年的姊妹市情誼。
發布會由上海新聞出版發展有限公司副總經理吳悅舟主持，中國駐芝加哥總領館總領事王保東、上海市委外宣辦主任陳怡群、芝加哥姊妹市國際關係會上海委員會共同主席薛峰，以及「閱讀蘇州河」作者朱一寧等人均出席了盛會。
「發現上海-閱讀蘇州河」英文版作者朱一寧，曾分別在芝加哥、上海住過，他在會上分享稱，上海的蘇州河(原名吳淞江)與芝加哥河有著驚人相似處，例如兩條河流都流經市中心，且是各自城市的母親河，同時兩座城市都經歷過工業大城的發展，之後蛻變為現代濱水文化景觀。
朱一寧介紹了蘇州河畔的故事時表示，自己多年來漫步河畔、尋訪居民，將傳統與現代交織的上海記憶凝聚成書。書中不僅著墨於兩岸歷史建築的保護與活化，更記錄了如「四行倉庫」等抗戰史料的變遷，揭示了上海在華麗摩天大樓背後的歷史文化底蘊。
王保東致詞時指蘇州河見證了上海的變遷、中國的發展，也記錄了中美關係的風雨歷程。他說，50多年前在當地簽署的「上海公報」開啟了中美關係正常化的大門；而近期兩國元首在北京會晤，更為雙邊關係注入了新的戰略指引。他期盼未來能有更多類似作品，為雙邊民間友好注入源頭活水。
陳怡群說，此書是介紹上海系列叢書的第一本，未來官方將支持創作更多作品，向世界傳遞有溫度、有親和力的上海故事。
活動現場除了新書發布，亦同步展示了蘇州河沿岸的老建築圖片，並介紹了響油鱔絲、白斬雞等特色上海菜，以及扯鈴子、跳筋子等傳統民間遊戲，全方位展現了上海的「歷史深度」與「文化廣度」。
獨立出版商集團客戶經理金恩(Rita King)也表示，期待透過此次合作，拓展美國民眾的知識邊界，深化兩國文化相互理解。
活動在芝加哥文化中心千禧公園廳舉行，由上海市人民政府新聞辦公室主辦，目的在以新書與城市推廣活動呈現上海的歷史文化，同時呼應上海與芝加哥長達41年的姊妹市情誼。 朱一寧指出，兩條河都流經市中心、都是城市母親河，也都見證工業城市發展後轉型為現代濱水文化景觀，藉由比較兩河故事，串聯上海與芝加哥的城市記憶。 現場除新書發布外，還展示蘇州河沿岸老建築圖片，介紹響油鱔絲、白斬雞等上海菜，以及扯鈴子、跳筋子等民間遊戲，全面呈現上海的歷史深度與文化廣度。
精華 FAQ
活動在芝加哥文化中心千禧公園廳舉行，由上海市人民政府新聞辦公室主辦，目的在以新書與城市推廣活動呈現上海的歷史文化，同時呼應上海與芝加哥長達41年的姊妹市情誼。
朱一寧指出，兩條河都流經市中心、都是城市母親河，也都見證工業城市發展後轉型為現代濱水文化景觀，藉由比較兩河故事，串聯上海與芝加哥的城市記憶。
現場除新書發布外，還展示蘇州河沿岸老建築圖片，介紹響油鱔絲、白斬雞等上海菜，以及扯鈴子、跳筋子等民間遊戲，全面呈現上海的歷史深度與文化廣度。
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