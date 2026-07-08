油價跌 伊州每加侖均價降至4元以下 芝均價仍逾4元

伊州平均每加侖油價已經跌至4元以下。(本報檔案照片)

根據最新數據顯示，全美與伊利諾州 的平均油價 近日再度下滑。權威油價追蹤網站GasBuddy於6日發布的報告指出，今年夏季油價的斷崖式下跌，已邁入連續第八周。在香檳-厄巴納(Champaign-Urbana)及周邊地區，普通汽油平均價格已降至每加侖3.67元，較上周便宜了11分，若與6月6日相比則大幅下降了79分，更比5月8日的今年最高峰顯著下滑1.28元。

不過，該地區目前的油價仍比去年同期高出44分，且區域內的價格落差相當明顯，從香檳市最低的3.44元，到蘭圖爾市(Rantoul)最高的4.18元不等。

值得注意的是，雖然伊州 整體油價呈大跌趨勢，但第一大城芝加哥的開車族感受依然相對沉重。根據最新統計，芝加哥大都會區的普通汽油平均價格目前仍高達每加侖4.05元至4.19元間，儘管已比5月份逼近 5元的歷史高點大幅回落，但由於地方高額的燃料稅，芝加哥依舊名列全美油價最昂貴的城市之一。

在伊利諾州全州表現方面，普通汽油平均價格已降至每加侖3.95元，較上周便宜13分，並比5月14日的今年峰值便宜1.14元。這也是自今年4月6日當周以來，伊利諾州的油價首度跌破4元大關。全州最便宜的油價出現在洛克波特市(Lockport)，僅為3.14元，而最貴的價格則出現在迪卡特市(Decatur)，高達5.99元。

從全美整體趨勢來看，幾乎所有州的普通汽油平均價格均出現下滑，且全美50個州的柴油平均價格更是全數下跌。目前全美已有41個州的普通汽油均價低於每加侖4 元，同時有37個州的柴油均價低於5元。全美常規燃料的平均價格目前來到每加侖3.71元，較上周便宜7分，比5月20日的峰值便宜86分；而全美柴油均價則為4.76元。GasBuddy 亦指出，今年國慶日當天的全美普通汽油均價為3.74元。

在中伊州地方行情部分，雖然迪卡特市某一加油站以每加侖5.99元高居全州最貴，但該站屬於極端特例，當地多數加油站仍普遍維持在3元區間，例如迪卡特地區最便宜的油價就位於福賽斯(Forsyth)，僅為 3.49元。其他鄰近社區如春田市(Springfield)周邊最低為3.59元、丹維爾(Danville)為3.75元、馬頓(Mattoon)與查爾斯頓(Charleston)為3.89元，埃芬漢(Effingham)則為3.51元。

其餘中伊利諾州社區的油價普遍落在3.58元至3.99元之間。