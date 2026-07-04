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家暴增加、幫派衝突 芝加哥華人區槍擊案暴增

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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越來越多華人遷入的「後院區」，槍擊案明顯增加。(美聯社)
越來越多華人遷入的「後院區」，槍擊案明顯增加。(美聯社)

涵蓋華埠、橋港區(Bridgeport)、卡納里維爾(Canaryville)以及後院(Back of Yards)等華人聚居區的芝加哥迪林警區(Deering District，第九警分局)，在經歷了去年的歷史性犯罪低點後，今年至今槍擊案已累計達60起，警方分析兩大主因，為家庭暴力增加以及幫派衝突死灰復燃。

芝加哥警察局的數據顯示，全市今年的槍擊與謀殺案數量，仍遠低於2022疫情時的峰值，多數地區的犯罪率甚至與去年同期持平或顯著下降。然而迪林警區卻成為殘酷的例外。數據顯示，該區今年至今的謀殺案比2025年同期暴增183%。

關於暴力反彈的主因，警方內部指出，除了家庭暴力在全市範圍內上升外，迪林警區內傳統街頭幫派與新興小派系(cliques)之間的衝突再度死灰復燃。此外，近期出現的多起「單次襲擊導致多人死傷」的槍擊案，也大幅推高了死傷百分比。

長期在當地深耕的非暴力芝加哥研究所(Institute for Nonviolence Chicago)戰略倡議主任卡斯楚(Sam Castro)感嘆，黑幫間的世代宿怨是一顆定時炸彈，「有時候僅僅因為某個幫派成員的忌日，或是某人剛從監獄釋放回歸，就能重新點燃戰火。」

據警方紀錄，這波反彈始於今年3月Justine街的一場雙屍槍擊案，隨後在5月迅速惡化。5月5日，26歲的克魯茲(Krystal Cruz)開車送弟弟的朋友放學途中，遭摩托車槍手瘋狂掃射身亡，同車兩名幼弟受傷；5月26日則發生了奪走高中生拉米雷斯性命的悲劇。歷史上，該地區由「La Raza」與「Latin Saints」兩大死敵幫派分據東西，衝突地點正位於雙方勢力交界處。

面對盛夏的暴力威脅，民間防制暴力團隊正面臨前所未有的資金與人力危機。卡斯楚說，該機構近期部分資金中斷，被迫裁撤人力，目前僅剩5名工作人員應對廣大南區的危機。

挺警的芝市15區區長羅佩茲(Raymond Lopez)直言，不該再一味依賴輔導計畫，他強烈要求市府給予前線警探更多支持、增派警力並與聯邦機構合作跨境追查非法槍枝，緝捕關鍵少數(不到200人)核心犯罪分子。

然而，進步派陣營的20區區長泰勒(Jeanette Taylor)持相反意見，她表示，單靠增加警察和逮捕無法解決根本問題。泰勒主張，重建街區互信、恢復居民與執法單位間的信任，並持續投入資源進行世代維護，才能阻斷暴力惡性循環。

精華 FAQ

  • 涵蓋華埠、橋港區等華人聚居地的迪林警區，今年至今已發生六十起槍擊案，且謀殺案較去年同期暴增一百八十三%，成為全市少見的暴力反彈區域。

  • 警方認為，整體家暴增加，加上傳統街頭幫派與新興小派系衝突再起，是暴力升高主因；此外，多起單次襲擊造成多人死傷，也進一步拉高統計數字。

  • 羅佩茲主張增派警力、強化聯邦合作並追查非法槍枝；泰勒則強調不能只靠逮捕，應重建街區信任並長期投入社區資源，防止暴力循環持續。

芝加哥 華人 槍擊

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