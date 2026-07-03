我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

伊州新法 2028年起超速累犯須裝限速器

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊州州長簽署了HB 4948 號法案，針對超速累犯將實行新措施。(pexels)
伊州州長簽署了HB 4948 號法案，針對超速累犯將實行新措施。(pexels)

伊利諾州州長普立茲克日前簽署HB 4948號法案，針對猖獗的「超速飆車族(Super-speeders)」予以重罰。該法案規定，從2028年1月1日起，如在一年內多次違反交通法規的駕駛人，將強制在其車上加裝「限速裝置」(speed-limiting devices)。

這項新法推出了名為「智慧速度輔助計畫(Intelligent Speed Assistance Program)」的全新機制，旨在以科技限速手段，取代傳統的吊銷駕照(License suspension)，為長期違規的駕駛人提供不同的懲罰替代方案。

根據法案規定，凡是在12個月內，犯下兩次及以上符合條件的超速或危險駕駛(Reckless driving)行為者，將強制在其車輛上安裝限速裝置，該裝置將直接限制車輛無法超過法定的最高速限。

違規駕駛人在收到第二次處罰後的14天內，必須取得該裝置的許可證並完成安裝。在此期間，伊州將對其發放「限制性駕照」，規定該駕駛人僅能駕駛已加裝限速裝置的車輛。

交通安全專家指出，這種限速裝置的運作概念，非常類似於現行用來防範酒駕的「車內酒精鎖(Ignition interlock devices，開車前需吹氣檢測酒精濃度)」。目前維吉尼亞州與華盛頓州已通過類似法律。

根據公路與汽車安全倡導組織(Advocates for Highway and Auto Safety)與國家合作公路研究計畫(NCHRP)的數據顯示，現行制度的一大漏洞是高達75%被吊銷駕照的駕駛人，實際上仍會繼續違法開車上路。

研究指出，超速是導致全美約29%交通死亡事故的關鍵因素，每年造成近1萬2000人喪生。以去年通過類似法案的華盛頓州為例，立法者當時就是引用了自2019年以來超速致死人數逐年飆升的驚人數據，才促使法案通過。

法案明文規定，加入此「限速計畫」的所有相關裝設與參與費用，全由違規駕駛人全額自付，不過法案也特別針對低收入戶居民保留了免除條款。

精華 FAQ

  • 這項法案自2028年1月1日起生效，主要鎖定一年內兩次以上犯下符合條件的超速或危險駕駛者，屬於所謂的超速累犯與高風險駕駛人。

  • 法案要求裝設限速裝置，讓車輛無法超過法定最高速限。其概念類似酒精鎖，目的在於以科技直接限制違規者持續超速上路。

  • 法案規定相關裝設與參與費用原則上全由違規駕駛人自付，但也為低收入戶保留免除條款，避免新制對弱勢族群造成過重負擔。

伊利諾州 伊州

上一則

北新中校畢業暨結業典禮

下一則

維州即起嚴重超速者 須安裝限速器 全美首州落實科技執法

延伸閱讀

全美首例 維州即起強制嚴重超速者安裝限速器

全美首例 維州即起強制嚴重超速者安裝限速器
MTA橋隧施工區測速照相 6月30日啟用最高罰100元

MTA橋隧施工區測速照相 6月30日啟用最高罰100元
伊州79至86歲駕駛 7/1起換照免路考 仍須測視力

伊州79至86歲駕駛 7/1起換照免路考 仍須測視力
華男耗半年挑戰超速罰單 促政府清理限速標誌障礙

華男耗半年挑戰超速罰單 促政府清理限速標誌障礙

熱門新聞

堪薩斯州一名21歲的亞裔男大生張肯尼(Kenny Truong，音譯)，不幸在俄勒岡州的藍池溺亡。(Gofundme)

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

2026-07-01 10:25
新澤西郊區的搶房熱潮仍看不到盡頭，買家為了成功買到房子，不惜大幅加價競標。圖為新澤西房子。（美聯社）

非買不可？新州「搶房」失控 加價數十萬還搶不到

2026-07-01 16:22
維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生的照片。(拉帕漢諾克地區監獄)

狂撞10車奪5命 華裔司機出庭拒認罪 全案交付陪審團

2026-07-02 09:01
越來越多年輕人選擇搬回跟父母同住，原來的房租也成為累積存款的主要來源。(pexels)

UIUC華裔碩士樂當賴家族 兩年存下第一桶金

2026-06-25 09:51
頂尖科技公司的職位，平均薪資比美國公立大學相同職位的人員高出許多。(路透)

密大徵才H-1B 挨轟冷落美國人 業內曝真相：薪資低

2026-06-26 09:26
女子到速食店用餐，不滿餐廳出餐速度太慢竟拔槍大鬧。 (示意圖／AI生成)

點餐等太久火大失控 女子速食店內亮出上膛手槍下場慘了

2026-06-26 22:40

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外