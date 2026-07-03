伊州新法 2028年起超速累犯須裝限速器

伊州州長簽署了HB 4948 號法案，針對超速累犯將實行新措施。(pexels)

伊利諾州 州長普立茲克日前簽署HB 4948號法案，針對猖獗的「超速飆車族(Super-speeders)」予以重罰。該法案規定，從2028年1月1日起，如在一年內多次違反交通法規的駕駛人，將強制在其車上加裝「限速裝置」(speed-limiting devices)。

這項新法推出了名為「智慧速度輔助計畫(Intelligent Speed Assistance Program)」的全新機制，旨在以科技限速手段，取代傳統的吊銷駕照(License suspension)，為長期違規的駕駛人提供不同的懲罰替代方案。

根據法案規定，凡是在12個月內，犯下兩次及以上符合條件的超速或危險駕駛(Reckless driving)行為者，將強制在其車輛上安裝限速裝置，該裝置將直接限制車輛無法超過法定的最高速限。

違規駕駛人在收到第二次處罰後的14天內，必須取得該裝置的許可證並完成安裝。在此期間，伊州 將對其發放「限制性駕照」，規定該駕駛人僅能駕駛已加裝限速裝置的車輛。

交通安全專家指出，這種限速裝置的運作概念，非常類似於現行用來防範酒駕的「車內酒精鎖(Ignition interlock devices，開車前需吹氣檢測酒精濃度)」。目前維吉尼亞州與華盛頓州已通過類似法律。

根據公路與汽車安全倡導組織(Advocates for Highway and Auto Safety)與國家合作公路研究計畫(NCHRP)的數據顯示，現行制度的一大漏洞是高達75%被吊銷駕照的駕駛人，實際上仍會繼續違法開車上路。

研究指出，超速是導致全美約29%交通死亡事故的關鍵因素，每年造成近1萬2000人喪生。以去年通過類似法案的華盛頓州為例，立法者當時就是引用了自2019年以來超速致死人數逐年飆升的驚人數據，才促使法案通過。

法案明文規定，加入此「限速計畫」的所有相關裝設與參與費用，全由違規駕駛人全額自付，不過法案也特別針對低收入戶居民保留了免除條款。