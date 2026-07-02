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國慶連假迎195萬人次旅客 芝2大機場破紀錄

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥歐海爾機場航廈掛滿美國國旗。(歐海爾機場官方臉書)
芝加哥歐海爾機場航廈掛滿美國國旗。(歐海爾機場官方臉書)

隨著美國迎來建國250周年大慶，芝加哥航空局(CDA)宣布，歐海爾(O'Hare)與中途(Midway)兩大國際機場將在1日至6日的國慶連假期間，迎來破紀錄的195萬名旅客人次，較去年同期大幅成長7%，創下歷史上最繁忙的國慶運量高峰。

芝加哥市長強森表示：「這項破紀錄的運量反映了芝加哥機場的實力與城市的持久魅力，不論是來旅遊還是轉機，我們都準備好迎接全球旅客。」

其中，歐海爾機場預估吞吐量高達162萬人次，其運量高峰將落在7月5日，單日將衝破30萬人次；中途機場則預計服務32萬5000人次，高峰為7月6日的6萬人次。國慶日當天則為兩機場的人流低谷。

為了歡慶這具歷史意義的獨立紀念日，兩大機場皆換上充滿愛國風情的紅白藍節慶裝飾，歐海爾第三航廈的「旗幟大廳」也展出主題布置。此外，機場更貼心安排豐富的現場娛樂活動。

新服務方面，埃及航空已於6月底開通直飛開羅航線，菲律賓航空也將於11月進駐歐海爾，開航直飛馬尼拉。

面對海量人潮，運輸安全管理局(TSA)提醒旅客務必提早出門，並落實「 PackSafe」危險品安檢宣導。

為了避免機場聯外交通癱瘓，官方強力呼籲接機民眾切勿在航廈外滯留繞行，應多善加利用免費的「手機接車暫停區(Cell Phone Lots)」，或將家人載至「Kiss n'Fly」接送點再轉乘機場接駁捷運(ATS)。旅客亦可選擇搭乘24小時營運的CTA藍線前往歐海爾，或橘線前往中途機場，以避開公路塞車人潮。

精華 FAQ

  • 芝加哥航空局預估，歐海爾與中途兩大機場在1日至6日的國慶連假期間，合計將迎來195萬名旅客人次，較去年同期增加7%，並創下歷史上最繁忙的國慶運量紀錄。

  • 歐海爾機場預估總量162萬人次，高峰落在7月5日，單日可能突破30萬人次；中途機場則預計服務32萬5000人次，最高峰為7月6日約6萬人次，國慶日當天反而是低谷。

  • TSA提醒旅客提早出門並注意危險品安檢；接機民眾則應避免在航廈外久留，改用免費的Cell Phone Lots、Kiss n' Fly接送點，或搭乘24小時營運的CTA藍線與橘線。

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