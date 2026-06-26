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糧食劵錯發率近15％ 高居全美前幾名 伊州恐失7億元補助

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊州一處加油站商店前，貼著接受糧食劵(SNAP)的標示。(美聯社)
伊州一處加油站商店前，貼著接受糧食劵(SNAP)的標示。(美聯社)

根據美國聯邦政府最新公布的數據顯示，伊利諾州在管理「營養補充協助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)的表現，名列全美最差的幾個州之一。由於發放錯誤率過高，該州未來可能面臨數億元的聯邦罰款或失去相應的聯邦撥款資助。

聯邦農業部(USDA)最新發布的SNAP質量控制報告指出，伊州在2025財政年度的補貼發放錯誤率高達14.67%，遠高於全美10.62%的平均水準。該錯誤率反映了福利金發放不正確的頻率，其中包含了「過度發放(溢領)」以及「發放不足」兩種情況。

數據顯示，全美僅有少數幾個州的錯誤率高於伊州，這使該州在聯邦評比中名列表現最差的梯隊。

值得注意的是，此錯誤率較往年大幅增長，且呈現持續上升的趨勢。與2024財政年度相比，當時伊州的錯誤率為11.56%。

根據2025年通過的聯邦新法，SNAP錯誤率過高的州可能被要求自行承擔部分計畫成本。依照伊州目前的惡化軌跡，如果其錯誤率持續維持在10%以上，每年恐需被迫自籌約7億元的資金。

該項新政建立了級距式的懲罰機制：錯誤率超過10%的州，可能必須承擔SNAP總福利成本的15%；若能降低錯誤率，承擔的份額則會隨之減少。

伊州去年共獲得約47億元的聯邦SNAP資金挹注，這意味著即便只是承擔小部分的成本轉移，都將對該州的財政預算帶來巨大的衝擊。相關分析更警告，若伊州無法在未來幾年內有效降低錯誤率，面臨的罰款或資金損失總額可能會超過7億元。

SNAP補貼發放錯誤率是一項經由聯邦審計的指標，用以評估各州在審查申請人資格及計算福利金額時的準確度。

在伊州絕大多數的錯誤歷史上都與「過度發放」有關，而非發放不足。專家指出，這些錯誤通常源於行政管理問題，例如未能核實申請人的收入、未及時更新受助人的資格狀態，或是漏掉了必要的定期審查流程。

這份最新的聯邦數據隨即引來了伊利諾州共和黨領袖的強烈抨擊，他們指居高不下的錯誤率暴露了現任政府的管理失當。

州眾議會少數黨領袖麥康比(Tony McCombie)在聲明中表示，錯誤率之所以飆升，是因為「多年來的管理不善」，並直言「我們最弱勢的群體將為此付出代價」。

麥康比說：「這並不是要剝奪那些真正需要幫助的家庭的福利。這是為了確保該計畫得到妥善管理，且納稅人的血汗錢能受到保護。欺詐、浪費和濫用在政府中沒有容身之處。」

麥康比同時將矛頭指向民主黨籍州長普立茲克，宣稱未來如果伊州家庭因此失去應有的補助福利，「這個責任將完全由普立茲克承擔」。

精華 FAQ

  • 伊州2025財政年度SNAP補貼發放錯誤率為14.67%，明顯高於全美平均10.62%。聯邦報告指出，這代表該州在福利核定與發放上準確度偏低。

  • 新法規定，錯誤率超過10%的州，可能要自行負擔SNAP總福利成本的15%。若伊州錯誤率持續不降，估計每年恐需自籌約7億元，衝擊財政甚大。

  • 共和黨領袖指責州政府多年管理不善，讓錯誤率持續攀升，並認為問題主要出在收入核實不足、資格未及時更新，以及缺少必要的定期審查流程。

農業部 伊利諾州 伊州

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